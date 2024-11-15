ВТБ повышает ставки по вкладам в рублях

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ВТБ объявил о повышении ставок по вкладам в рублях на всех сроках с 15 ноября 2023 года. Об этом информирует РБК.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой банка, максимальная ставка по депозитам на срок один год теперь составляет 24% годовых, что на 2,5 процентных пункта выше предыдущего уровня.
Для вкладчиков, участвующих в программе долгосрочных сбережений (ПДС), максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» достигла 30% на срок три месяца. Вкладчики могут также воспользоваться ставками в 23,5% годовых для полугодовых вкладов и 22,5% для депозитов на три месяца. Для более длительных вкладов, таких как три года, ставка составляет 20%, а для сроков в 1,5 и 2 года — 19%.
Кроме того, для клиентов, которые оформили программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода» возросла до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия депозита составляет 30 000 рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программе долгосрочных сбережений. Вклад доступен на сроки три, шесть или двенадцать месяцев.
Ранее специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества на госсервисах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Для вкладчиков, участвующих в программе долгосрочных сбережений (ПДС), максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» достигла 30% на срок три месяца. Вкладчики могут также воспользоваться ставками в 23,5% годовых для полугодовых вкладов и 22,5% для депозитов на три месяца. Для более длительных вкладов, таких как три года, ставка составляет 20%, а для сроков в 1,5 и 2 года — 19%.
Кроме того, для клиентов, которые оформили программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода» возросла до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия депозита составляет 30 000 рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программе долгосрочных сбережений. Вклад доступен на сроки три, шесть или двенадцать месяцев.
Ранее специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества на госсервисах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова