Банки России запустили «комбо-вклады» со ставками до 28% годовых

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Несколько крупных Российских банков выпустили комбинированные вклады с доходностью до 28 процентов в год.
О выгоде комбинированных вкладов сообщили в пресс-службе банка ВТБ. Его руководство увеличило доходность по депозитам с программой долгосрочных сбережений (ПДС) до 28 процентов годовых. Это произошло в октябре 2024 года. Газпромбанк же повысил планку по похожим продуктам до 26 процентов. Ещё в сентябре доход от идентичных депозитов в финансовой организации составлял 23 процента.
Комбинирование вкладов — популярное явление, считает управляющий директор АКРА Валерий Пивень. Такая практика может относиться к пенсионным накоплениям и брокерским продуктам. Банки могут увеличивать доходность по вкладам, даже если ключевая ставка в ЦБ снизится. Самые высокие проценты доступны обычно на кратковременный период, поясняет Пивень.
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Ольга Енгалычева