Аналитик Потехин: в 2026 году лучше вкладывать деньги в золото

14 января 2026, 18:52

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Биржевая стоимость серебра впервые в истории превысила 91 доллар за тройскую унцию, однако этот металл остается рискованным инструментом для инвестиций. Более привлекательным вариантом вложений на среднесрочную перспективу по-прежнему выглядит золото.