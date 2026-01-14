Аналитик Потехин: в 2026 году лучше вкладывать деньги в золото
Биржевая стоимость серебра впервые в истории превысила 91 доллар за тройскую унцию, однако этот металл остается рискованным инструментом для инвестиций. Более привлекательным вариантом вложений на среднесрочную перспективу по-прежнему выглядит золото.
Такое мнение высказал старший аналитик «Т-Инвестиций» Александр Потехин в комментарии «Татар-информу». По его оценке, рост цен на серебро связан с усилением структурных рисков для доллара и долларовых долговых инструментов. При этом спрос на серебро носит нестабильный характер и в значительной степени зависит от рыночных настроений. Рынок серебра остается менее ликвидным по сравнению с золотом и оказался не готов к резкому увеличению интереса со стороны инвесторов, что привело к напряженности в сегменте физической поставки.
Аналитик также отметил, что соотношение цен на золото и серебро опустилось до минимальных значений с 2012 года, что указывает на перекупленность серебра относительно золота. На фоне ожидаемой высокой волатильности в 2026 году золото выглядит более устойчивым и надежным активом, тогда как инвестиции в серебро сопряжены с повышенными рисками.
