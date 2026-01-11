Достижения.рф

Экономист ответил, насколько праздники снизят эффективность сотрудников

Медушенко: праздники снизят эффективность сотрудников на 40%
Экономист и предприниматель Юрий Медушенко отметил, что после праздничных дней продуктивность сотрудников может падать на 30–40%.



По его словам в беседе с «Постньюс», это происходит независимо от формата занятости — в офисе, на удалёнке или в гибридном режиме — и обычно продолжается примерно неделю, пока люди снова не войдут в рабочий ритм.

Медушенко добавил, что на квартальные результаты такой спад влияет по-разному в зависимости от отрасли. Например, в сфере услуг и гостиничном бизнесе праздники, напротив, часто становятся временем повышенного спроса.

