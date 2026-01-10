В МВД рассказали, как действовать при утечке данных к мошенникам
МВД России выпустило инструкцию для тех, кто передал личные данные мошенникам. Управление по борьбе с киберпреступностью опубликовало её в своём Telegram-канале.
В ведомстве настаивают на быстрых действиях. Сначала нужно позвонить в банк и заблокировать карту, если вы сообщали её реквизиты. Затем следует срочно сменить пароль взломанного аккаунта и всех сервисов с похожим кодом доступа.
Далее специалисты советуют подключить двухфакторную аутентификацию, предпочтительно через код в приложении. Кроме этого, необходимо проверить и завершить подозрительные сеансы в соцсетях и почте.
Важно сразу предупредить близких о взломе, чтобы мошенники не смогли действовать от вашего имени. В конце можно проверить данные через сервисы, которые отслеживают утечки информации.
Ранее в Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества с обратным звонком.
