Стали известны вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне при поиске работы

11 января 2026, 02:26

В 2025 году россияне чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам

Фото: iStock/Farknot_Architect

В 2025 году самыми популярными среди российских соискателей стали вакансии менеджера по продажам и маркетингу. Данные о наиболее востребованных профессиях приводит РИА Новости со ссылкой на сервис hh.ru.





Отмечается, что вакансия менеджера по продажам собрала почти 43 миллиона откликов — это на 37% больше показателей 2024 года. В то же время спрос на маркетологов вырос на 82%, и эта специализация вошла в топ-20 с 16 миллионами откликов.



