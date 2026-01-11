Стали известны вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне при поиске работы
В 2025 году россияне чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам
В 2025 году самыми популярными среди российских соискателей стали вакансии менеджера по продажам и маркетингу. Данные о наиболее востребованных профессиях приводит РИА Новости со ссылкой на сервис hh.ru.
Отмечается, что вакансия менеджера по продажам собрала почти 43 миллиона откликов — это на 37% больше показателей 2024 года. В то же время спрос на маркетологов вырос на 82%, и эта специализация вошла в топ-20 с 16 миллионами откликов.
В Госдуме рассказали, как увеличатся пенсии по инвалидности в 2026 году
Также значительно увеличилось количество откликов на позиции тестировщиков (13,7 миллиона желающих, рост 65% с 2024 года) и программистов (30 миллионов откликов).
Среди других популярных вакансий — администратор (15 миллионов заинтересованных россиян), бухгалтер (14 миллионов), упаковщик и комплектовщик (12 миллионов), дизайнер (9,6 миллиона) и официант (6,7 миллиона).
Ранее сообщалось, что туристический маршрут «Золотое кольцо» России планируют расширить на 49 населенных пунктов. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что в список впервые войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.