Аналитик Тумин спрогнозировал курс доллара в районе 85-87 рублей

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Директор рынков России и СНГ Валерий Тумин заявил, что в ближайший квартал курс доллара будет варьироваться в диапазоне 85-87 рублей.
Кроме того, специалист отметил, что из-за неопределённости на мировом рынке евро и доллар «ждёт проверка на прочность».
Ранее финансовый советник Глав семей Алексей Родин объяснил, что российская валюты была волатильная во время новогодних праздников, так как на рынке не было финансовых игроков, однако уже скоро рубль может укрепиться до 80 за доллар.
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«А значит, до весны мы вполне сможем увидеть котировки в следующем коридоре: 85-87 рублей за доллар, 95-96 рублей за евро и около 12,5 рубля за юань. Но ближе к лету этот тренд утратит силу, и иностранные валюты пойдут в рост», — пояснил в беседе с RT Тумин.
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Мелисса Тимофеева