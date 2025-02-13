Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам в 2025 году

Покупатели квартиры в рассрочку не защищаются нормами законодательства так же эффективно, как те, кто берет жилье в ипотеку. Об этом заявил директор по маркетингу НБКИ, экономист Алексей Волков. К тому же, по его словам, застройщики не контролируются Центробанком, в отличие от банков, которые выдают ипотеку.