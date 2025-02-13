Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам в 2025 году

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Условия для снижения ключевой ставки в России могут сложиться примерно к середине 2025 года. Об этом заявил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, если этот процесс начнется, то он будет не резким, а постепенным.
Додонов также подчеркнул, что последние недели изменения ставок по вкладам были незначительными. Такая тенденция, отметил он, говорит о том, что банки больше не ждут ужесточения монетарной политики от ЦБ, но и не надеются на снижение ключевой ставки в ближайшие несколько месяцев.
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«Ставки по вкладам могут начать снижаться несколько раньше, но это также будет происходить довольно плавно. То есть депозитные ставки продолжат еще долго оставаться на достаточно высоком и привлекательном уровне, поэтому я бы не ждал какого-то резкого изъятия населением средств из банков с последующим их «выплескиванием», например, на потребительский рынок», — пояснил эксперт.
Додонов также подчеркнул, что последние недели изменения ставок по вкладам были незначительными. Такая тенденция, отметил он, говорит о том, что банки больше не ждут ужесточения монетарной политики от ЦБ, но и не надеются на снижение ключевой ставки в ближайшие несколько месяцев.
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