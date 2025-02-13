Названа опасность оформления квартиры в рассрочку

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Покупатели квартиры в рассрочку не защищаются нормами законодательства так же эффективно, как те, кто берет жилье в ипотеку. Об этом заявил директор по маркетингу НБКИ, экономист Алексей Волков. К тому же, по его словам, застройщики не контролируются Центробанком, в отличие от банков, которые выдают ипотеку.
«Рассрочка пока не является финансовым инструментом, в отношении которого есть законы, защищающие права клиентов. Кроме того, банки, выдающие ипотеку, регулируются Банком России, а застройщики — нет. Поэтому при принятии решения о получении рассрочки клиенту надо ориентироваться на пункты договора с застройщиком и соответствующие риски», — предупредил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.Вместе с тем управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал стоимость самой дешевой квартиры в новостройке Москвы. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что в Старой Москве такая квартира расположена в Зеленограде — 4,7 млн рублей за 19 квадратов, а в Новой Москве — 4,4 млн рублей за квартиру площадью 19 квадратов во Внуково. Всего, по его информации, в новостройках столицы продается 9,5 тысяч квартир и 1,4 тысячи апартаментов стоимостью до 10 млн, что на 16,3% меньше, чем годом ранее.
«Сокращение бюджетных лотов связано как с ростом спроса на доступные варианты благодаря рассрочкам, так и с отменой или ослаблением множества скидочных акций», — пояснил Сырцов.Читайте также:
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