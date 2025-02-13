SHOT: Пункты обмена валюты в России закрылись из-за резкого обвала доллара

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva
В России массово закрылись пункты обмена иностранной валюты. Причиной этого стало резкое и значительное падение курса американского доллара по отношению к рублю.
Как выяснил телеграм-канал SHOT в беседе с операционистами, они предпочли взять небольшой «тайм-аут» в сделках с валютой США, чтобы ненароком не слить хрустящую «зелень» по дешёвке. Лучше дождаться, когда валютный рынок успокоится, считают специалисты по купле-продаже денег разных стран. В тех обменных кассах, где продолжают обменные операции, сообщили, что вынуждены выдерживать серьёзный зазор между ценами покупки и продажи, чтобы не остаться в минусе.
По информации телеграм-канала, обменники в первую очередь закрылись в наиболее оживлённых местах и локациях с большим скоплением людей: на вокзалах, в аэропортах, крупных магазинах и на центральных улицах. Банки стараются не «ронять» доллар до 90 рублей за единицу (биржевой курс - прим. ред.). Поэтому купить валюту можно в среднем за 97 рублей, а продать — почти за 91 рубль.
Фото: istockphoto/Sven Loeffler
Сегодня утром американская валюта упала на бирже почти на 5%. Также был заметен заметный средний рост стоимости на рынке российских акций. Такие резкие изменения специалисты объясняют вчерашним разговором президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что российский рубль продолжит укрепляться на фоне известий о возможной встрече глав двух государств в Саудовской Аравии.
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По информации телеграм-канала, обменники в первую очередь закрылись в наиболее оживлённых местах и локациях с большим скоплением людей: на вокзалах, в аэропортах, крупных магазинах и на центральных улицах. Банки стараются не «ронять» доллар до 90 рублей за единицу (биржевой курс - прим. ред.). Поэтому купить валюту можно в среднем за 97 рублей, а продать — почти за 91 рубль.
Фото: istockphoto/Sven Loeffler
Сегодня утром американская валюта упала на бирже почти на 5%. Также был заметен заметный средний рост стоимости на рынке российских акций. Такие резкие изменения специалисты объясняют вчерашним разговором президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что российский рубль продолжит укрепляться на фоне известий о возможной встрече глав двух государств в Саудовской Аравии.
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Александр Бойцов