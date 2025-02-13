Раскрыты причины укрепления рубля

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Один из основных факторов укрепления рубля — улучшение механизмов работы экспортных компаний, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, также можно отметить улучшение отношений с западными партнерами.
«В текущей ситуации я бы не стал испытывать чрезмерный оптимизм касательно котировок рубля. Рынок специфический и сохраняется ряд негативных факторов: например, санкционное давление, стоимость нефти около $76 за баррель и высокие государственные расходы на 2025 год», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».В то же время глава Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец объяснил смысл законопроекта о получении Росстата данных от ФНС для расчета инфляции. В разговоре с Общественной Службой Новостей экономист отметил, что методики расчета останутся прежними, но изменятся источники, из которых получались данные. Раньше, по его словам, орган статистики пользовался информацией, которые ему предоставляли предприятия и розничные сети.
«Сегодня же речь идет о том, чтобы получать эти данные в новом автоматизированном формате, когда каждая торговая точка, продающая товары или услуги, отправляет их с кассовых аппаратов в ФНС», — объяснил Зубец.Читайте также:
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