Аналитик раскрыл главную причину падения курса доллара

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Рубль укрепился по отношению к доллару благодаря телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, геополитика на сегодняшний день доминирует над всеми остальными факторами, так как одна лишь новость о переговорах подняла индекс Мосбиржи на почти 6% и уронила доллар на 4,65%.
«В текущей ситуации все участники рынка живут ожиданиями позитивных изменений, но реальность может преподнести любые сюрпризы. Единственное, что можно сказать наверняка, — нас ждет повышенная волатильность и нужно быть готовым к любому развитию событий», — подытожил финансист в беседе с «Известиями».Тем временем доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин заявил, что руками Трампа сегодня сносится вся система глобализации мировой экономики и хозяйства, которая выстраивалась последние десятилетия. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что через несколько лет в мире будет существовать совершенно иная архитектура политики и экономики.
«Политика Трампа очевидно приведет к формированию двух, максимум трех мегаблоков, которые будут похлеще НАТО и Варшавского договора периода Холодной войны. Важный вопрос — какая, в итоге сформируется конфигурация, и какое место в новой конфигурации займет Россия, в каком из этих блоков она будет состоять», — отметил Камкин.Читайте также:
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