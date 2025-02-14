Экономист призвал не торопиться с выводами об укреплении рубля

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Не стоит торопиться с выводами об укреплении рубля, так как фундаментальные изменения курса невозможно предугадать по прошествии одних лишь суток. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. По его словам, сегодняшнее падение курса доллара к рублю не имеет под собой никаких причин, кроме конъюнктурных.
«Я думаю, что по итогу этого года мы, скорее всего, увидим ослабление рубля. Вообще, для бюджета РФ выгодно, чтобы доллар стоил 100 рублей, а не 89,5. В таком случае экспортеры будут приносить больше рублей, которые нужны государству на внутренние расходы», — пояснил аналитик в беседе с «Петербургским дневником».В то же время московские банки заявили о штатном режиме работы на фоне укрепления рубля и сообщений о закрытии обменников, сообщает АГН «Москва». В организациях заверяют, что услуги обмена валют предоставляются в привычном порядке.
«Мы не фиксируем повышенного спроса на покупку валюты среди розничных клиентов. Объем валютообменных операций в пределах средних значений. Мы обслуживаем клиентов в штатном режиме», — приводит агентство заявление одного из крупнейших банков.Читайте также:
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