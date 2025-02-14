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Экономист призвал не торопиться с выводами об укреплении рубля

Экономист Остапкович: не стоит торопиться с выводами об укреплении рубля
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Не стоит торопиться с выводами об укреплении рубля, так как фундаментальные изменения курса невозможно предугадать по прошествии одних лишь суток. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. По его словам, сегодняшнее падение курса доллара к рублю не имеет под собой никаких причин, кроме конъюнктурных.
«Я думаю, что по итогу этого года мы, скорее всего, увидим ослабление рубля. Вообще, для бюджета РФ выгодно, чтобы доллар стоил 100 рублей, а не 89,5. В таком случае экспортеры будут приносить больше рублей, которые нужны государству на внутренние расходы», — пояснил аналитик в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время московские банки заявили о штатном режиме работы на фоне укрепления рубля и сообщений о закрытии обменников, сообщает АГН «Москва». В организациях заверяют, что услуги обмена валют предоставляются в привычном порядке.


«Мы не фиксируем повышенного спроса на покупку валюты среди розничных клиентов. Объем валютообменных операций в пределах средних значений. Мы обслуживаем клиентов в штатном режиме», — приводит агентство заявление одного из крупнейших банков.
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В России возник риск дефицита новостроек на фоне рекордного снижения ввода жилья
14 февраля 2025, 04:48

Фото: iStock/simpson33

В России может возникнуть дефицит новостроек на фоне рекордного снижения темпа ввода нового жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Центробанка.
«Сокращение ввода нового жилья в эксплуатацию потенциально может привести к недостатку предложений на рынке новостроек через несколько лет», — говорится в сообщении издания.

Подобные риски связаны с тем, что за декабрь прошлого года ввод объема жилья снизился на 13%. В сравнении с несколькими годами до этого, этот месяц стабильно показывал рост в данном сегменте. Если смотреть на 2024 год, то в общем объем введения новых проектов в эксплуатацию должен снизиться на 27–38%. На почве этого можно говорить о потенциальном дефиците новостроек в будущем.

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Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам в 2025 году
Аналитик Додонов: снижение ключевой ставки в РФ стоит ожидать к середине года
13 февраля 2025, 16:10

Фото: istockphoto/weiyi zhu

Условия для снижения ключевой ставки в России могут сложиться примерно к середине 2025 года. Об этом заявил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, если этот процесс начнется, то он будет не резким, а постепенным.
«Ставки по вкладам могут начать снижаться несколько раньше, но это также будет происходить довольно плавно. То есть депозитные ставки продолжат еще долго оставаться на достаточно высоком и привлекательном уровне, поэтому я бы не ждал какого-то резкого изъятия населением средств из банков с последующим их «выплескиванием», например, на потребительский рынок», — пояснил эксперт.
Додонов также подчеркнул, что последние недели изменения ставок по вкладам были незначительными. Такая тенденция, отметил он, говорит о том, что банки больше не ждут ужесточения монетарной политики от ЦБ, но и не надеются на снижение ключевой ставки в ближайшие несколько месяцев.

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SHOT: Пункты обмена валюты в России закрылись из-за резкого обвала доллара
SHOT: Пункты обмена валюты в России закрываются из-за падения курса доллара
13 февраля 2025, 15:56

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

В России массово закрылись пункты обмена иностранной валюты. Причиной этого стало резкое и значительное падение курса американского доллара по отношению к рублю.
Как выяснил телеграм-канал SHOT в беседе с операционистами, они предпочли взять небольшой «тайм-аут» в сделках с валютой США, чтобы ненароком не слить хрустящую «зелень» по дешёвке. Лучше дождаться, когда валютный рынок успокоится, считают специалисты по купле-продаже денег разных стран. В тех обменных кассах, где продолжают обменные операции, сообщили, что вынуждены выдерживать серьёзный зазор между ценами покупки и продажи, чтобы не остаться в минусе.

По информации телеграм-канала, обменники в первую очередь закрылись в наиболее оживлённых местах и локациях с большим скоплением людей: на вокзалах, в аэропортах, крупных магазинах и на центральных улицах. Банки стараются не «ронять» доллар до 90 рублей за единицу (биржевой курс - прим. ред.). Поэтому купить валюту можно в среднем за 97 рублей, а продать — почти за 91 рубль.

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Сегодня утром американская валюта упала на бирже почти на 5%. Также был заметен заметный средний рост стоимости на рынке российских акций. Такие резкие изменения специалисты объясняют вчерашним разговором президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что российский рубль продолжит укрепляться на фоне известий о возможной встрече глав двух государств в Саудовской Аравии.

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Названа опасность оформления квартиры в рассрочку
Экономист Волков: покупка квартиры в рассрочку не защищена так же, как ипотека
13 февраля 2025, 15:50

Фото: iStock/yavorskiy

Покупатели квартиры в рассрочку не защищаются нормами законодательства так же эффективно, как те, кто берет жилье в ипотеку. Об этом заявил директор по маркетингу НБКИ, экономист Алексей Волков. К тому же, по его словам, застройщики не контролируются Центробанком, в отличие от банков, которые выдают ипотеку.
«Рассрочка пока не является финансовым инструментом, в отношении которого есть законы, защищающие права клиентов. Кроме того, банки, выдающие ипотеку, регулируются Банком России, а застройщики — нет. Поэтому при принятии решения о получении рассрочки клиенту надо ориентироваться на пункты договора с застройщиком и соответствующие риски», — предупредил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал стоимость самой дешевой квартиры в новостройке Москвы. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что в Старой Москве такая квартира расположена в Зеленограде — 4,7 млн рублей за 19 квадратов, а в Новой Москве — 4,4 млн рублей за квартиру площадью 19 квадратов во Внуково. Всего, по его информации, в новостройках столицы продается 9,5 тысяч квартир и 1,4 тысячи апартаментов стоимостью до 10 млн, что на 16,3% меньше, чем годом ранее.
«Сокращение бюджетных лотов связано как с ростом спроса на доступные варианты благодаря рассрочкам, так и с отменой или ослаблением множества скидочных акций», — пояснил Сырцов.
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Раскрыты причины укрепления рубля
Эксперт Антонов: рубль укрепился благодаря улучшению работы экспортных компаний
13 февраля 2025, 15:47

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Один из основных факторов укрепления рубля — улучшение механизмов работы экспортных компаний, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, также можно отметить улучшение отношений с западными партнерами.
«В текущей ситуации я бы не стал испытывать чрезмерный оптимизм касательно котировок рубля. Рынок специфический и сохраняется ряд негативных факторов: например, санкционное давление, стоимость нефти около $76 за баррель и высокие государственные расходы на 2025 год», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время глава Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец объяснил смысл законопроекта о получении Росстата данных от ФНС для расчета инфляции. В разговоре с Общественной Службой Новостей экономист отметил, что методики расчета останутся прежними, но изменятся источники, из которых получались данные. Раньше, по его словам, орган статистики пользовался информацией, которые ему предоставляли предприятия и розничные сети.
«Сегодня же речь идет о том, чтобы получать эти данные в новом автоматизированном формате, когда каждая торговая точка, продающая товары или услуги, отправляет их с кассовых аппаратов в ФНС», — объяснил Зубец.
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