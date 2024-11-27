Аналитик раскрыл значение, к которому стремится доллар

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В условиях отсутствия сдерживающих факторов и без вмешательства регулятора доллар будет стремиться к значению 115-120 рублей, евро — 120-125 рублей, юань — 16-18 рублей. Об этом заявил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. По его словам, рубль при этом остается фундаментально недооцененной валютой.
«При этом экономика России успешно адаптируется к новым вызовам, фундаментальных причин для продолжающегося падения рубля на фоне макроэкономической стабильности нет. Фундаментально рубль остается недооценённой валютой», — поделился аналитик в беседе с RT.В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в прогнозе для «Газеты.Ru» отметил, что цены на иностранные товары в России вырастут на 10% в ближайшие месяцы. По его информации, таким образом на экономике отразятся введенные США новые санкции.
«Сложности с трансграничными платежами будут способствовать росту цен. Ожидаемый рост цен на иностранные товары в 10% может стать реальностью, если не будет предпринято никаких мер по стабилизации ситуации», — считает он.Читайте также:
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