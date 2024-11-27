Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Аналитик раскрыл значение, к которому стремится доллар

Аналитик раскрыл значение, к которому стремится доллар

Аналитик Соболев: без сдерживания доллар стремится к значению в 120 рублей
Фото: iStock/SSV-Photo

Фото: iStock/SSV-Photo

В условиях отсутствия сдерживающих факторов и без вмешательства регулятора доллар будет стремиться к значению 115-120 рублей, евро — 120-125 рублей, юань — 16-18 рублей. Об этом заявил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. По его словам, рубль при этом остается фундаментально недооцененной валютой.
«При этом экономика России успешно адаптируется к новым вызовам, фундаментальных причин для продолжающегося падения рубля на фоне макроэкономической стабильности нет. Фундаментально рубль остается недооценённой валютой», — поделился аналитик в беседе с RT.
В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в прогнозе для «Газеты.Ru» отметил, что цены на иностранные товары в России вырастут на 10% в ближайшие месяцы. По его информации, таким образом на экономике отразятся введенные США новые санкции.


«Сложности с трансграничными платежами будут способствовать росту цен. Ожидаемый рост цен на иностранные товары в 10% может стать реальностью, если не будет предпринято никаких мер по стабилизации ситуации», — считает он.
Читайте также:

Доллар на рынке Forex впервые превысил 110 рублей

Минфин обозначил плюсы в снижении курса рубля

В РФ раскрыли причину падения курса рубля
#сша
#доллар
#рубль
#экономика
#санкции
#товары
#цены
#рост
#рф
Доллар на рынке Forex впервые превысил 110 рублей
27 ноября 2024, 15:16

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей на внебиржевом валютном рынке Forex. Об этом говорят данные торгов. На 14:20 по Москве рост составил 4,26%. Евро подорожал на 4.56% до 115,705 рубля.
С начала текущей недели рост доллара к рублю составил практически 5,4%, а с начала месяца, приблизительно, 12,5%.

На фоне спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада ужесточают санкции против России, надеясь «продавить» экономику страны. Российские власти заявляли, что отечественная экономика справится со всеми ограничениями, которые устраивает Запад.

В марте 2022 года курс доллара дошел до 121,53 рубля. Евро подорожал до 132,42 рубля.

Читайте также:

Минфин обозначил плюсы в снижении курса рубля

В РФ раскрыли причину падения курса рубля

Раскрыли средний размер банковского вклада пенсионеров
#мир
#доллар
#валюта
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 80 подмосковных предпринимателей приняли участие в бизнес-тренингах
27 ноября 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 80 человек стали участниками двухдневной серии бизнес-тренингов для подмосковных самозанятых. Она проводилась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Образовательные мероприятия были организованы центром «Мой бизнес» Московской области. Они прошли в Финансовом университете. Участие в них приняли самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход.
«Участники под руководством экспертов изучили такие вопросы, как формирование личной лидерской стратегии, раскрытие своего креативного потенциала, юридическая среда ведения бизнеса, управление финансовыми и операционными рисками, стратегия запуска экономически успешного продукта. У предпринимателей была возможность протестировать на себе работу нейрогаджета. С помощью нейрошлема они смогли увидеть, как их мысль управляет материальными объектами на компьютере», – отметили в министерстве.
Всю информацию о поддержке бизнеса и мероприятиях для предпринимателей можной найти на Инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Читайте также:

Выручка резидентов подмосковных ОЭЗ с начала года составила 100 млрд рублей

В Подмосковье увеличилось производство консервированных овощей и фруктов

Воробьёв назвал главные составляющие экономической политики Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#самозанятые
#ип
#обучение
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выручка резидентов подмосковных ОЭЗ с начала года составила 100 млрд рублей
27 ноября 2024, 13:06

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Около 100 млрд рублей составил с января по сентябрь объём выручки резидентов особых экономических зон Московской области.
Квартальные итоги работы резидентов ОЭЗ подвела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Совокупный объём выручки резидентов подмосковных ОЭЗ за первые три квартала этого года составил 98,3 млрд рублей. Более половины – 51,8 млн рублей – обеспечили компании из ОЭЗ «Дубна». Сегодня резидентами этой площадки являются 164 компании», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что 29,4 млрд рублей составила выручка резидентов ОЭЗ «Исток», почти 17 млрд рублей – резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Ещё две подмосковные ОЭЗ «Кашира» и «Максимиха» были открыты недавно и пока находятся на начальной стадии развития. В ОЭЗ «Кашира» только начали запускать новые предприятия, а в ОЭЗ «Максимиха» первые резиденты ещё реализуют свои инвестпроекты.

В министерстве напомнили, что подобрать участок под инвестпроект на территории ОЭЗ можно на Инвестиционной карте Московской области. Сейчас на ней инвесторам доступно 90 участков в подмосковных ОЭЗ.

Читайте также:

В Подмосковье увеличилось производство консервированных овощей и фруктов

Воробьёв назвал главные составляющие экономической политики Подмосковья

В Подмосковье резко вырос спрос на свежую капусту
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз
#оэз дубна
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минфин обозначил плюсы в снижении курса рубля
Силуанов: ослабление курса рубля благоприятно для экспорта
27 ноября 2024, 00:55

Фото: iStock/Larisa Rudenko

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля имеет большее значение для экспортеров, чем ключевая ставка Центробанка. По его словам, текущий уровень курса благоприятен для экспорта, несмотря на сложности, вызванные высокой ставкой.
Это заявление было сделано в ответ на замечания главы «Ростеха» Сергея Чемезова во время международного форума Финансового университета, передает РИА Новости.

Чемезов обратил внимание на проблемы экспорта продукции с длительным циклом производства, таких как авиация, средства ПВО и судостроение. По его мнению, высокая ключевая ставка, составляющая сейчас 21%, делает экспорт таких товаров нерентабельным.

Он подчеркнул, что авансовые платежи покрывают только 20–30% стоимости контрактов, а оставшиеся средства необходимо брать в кредит, что при текущей ставке экономически невыгодно.

Силуанов отметил, что, несмотря на трудности с кредитованием, текущий курс рубля «очень даже способствующий экспорту».

Чемезов же предупредил, что, если ситуация не изменится, экспорт высокотехнологичной продукции придется останавливать, а производители столкнутся с банкротством.

Ранее Чемезов уже поднимал этот вопрос, заявляя о снижении экспорта из-за роста ключевой ставки. Он призвал искать решения, чтобы избежать остановки производства.

Читайте ​также:

В РФ раскрыли причину падения курса рубля

Курс доллара превысил 105 рублей

Экономист Беляев допустил курс доллара 150 рублей
#экспорт
#антон силуанов
#курс
#авиация
#кредит
#ключевая ставка
#курс рубля
#производители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ раскрыли причину падения курса рубля
Делягин: курс рубля упал из-за повышения ключевой ставки
26 ноября 2024, 20:32

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что падение курса рубля связано с повышением Центробанком ключевой ставки.
Михаил Делягин отметил, что это связано с политикой Банка России. Он пояснил, что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного дефицита приводит не только к ускорению инфляции, но и к девальвации рубля. По его словам, подобные ситуации уже наблюдались в 2014 году, а также во второй половине прошлого года.

Депутат Госдумы уточнил, что, когда повышается ключевая ставка, то экономическое развитие тормозится.

Инвестиционные проекты, запланированные ранее, сейчас теряют свою рентабельность, и бизнес начинает от них отказываться. Михаил Делягин подчеркнул, что в текущих условиях единственным доступным направлением для массовых инвестиций остается валютный рынок.

Читайте также:

Экономист Беляев допустил курс доллара 150 рублей

Раскрыты условия, при которых доллар взлетит до 140 рублей

Курс доллара превысил 105 рублей
#бизнес
#рынок
#проекты
#ключевая ставка
#депутат
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыли средний размер банковского вклада пенсионеров
«Финуслуги»: средний размер вклада российского пенсионера превышает полмиллиона рублей
26 ноября 2024, 19:23

Фото: iStock/ Andrii Iemelyanenko

В Российской Федерации средний депозит среднестатистического гражданина на 1 октября 2024 года составил 370 тысяч рублей, проинформировало «Агентство по страхованию вкладов».
Под конец 10 месяца 2024 года средний размер одного вклада клиентов пенсионного возраста достигнул отметки в 507,2 тысячи рублей, поделился маркетплейс «Финуслуги». В Москве сумма доходит до 625,3 тысячи рублей. Если посчитать средний размер сбережений, учитывая денежные средства на всех вкладах, то на данной платформе он составил почти два миллиона рублей. В общем числе вкладчиков доля представителей людей преклонного возраста оценивается в 15 процентов.

Ранее эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев рассказал о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Он советовал начать с открытия банковского вклада или участия в негосударственном пенсионном фонде.

Читайте также:

Россиянам назвали действенные способы накопить деньги

В Госдуме высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

Названы семь способов увеличить будущую пенсию
#выплаты
#пенсия
#вклады
#россияне
#сбережения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Беляев допустил курс доллара 150 рублей
26 ноября 2024, 18:25

Фото: iStock/Valeriya

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара может достичь значений в 150 рублей.
Он пояснил, что рубль будет ослабевать до тех пор, пока Центробанк будет проводить такую жёсткую кредитно-денежную политику.

«Это ползучее снижение курса рубля будет до тех пор, пока Центральный банк будет продолжать свою жесткую денежно-кредитную политику», – пояснил в беседе с «Татар-информ» Беляев.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин высказал мнение о том, что курс доллара может вырасти до 120 рублей и 140 рублей на пике в случае, если нефть упадёт в цене до $50 долларов за баррель. По его мнению, подобного исхода событий можно ожидать весной 2025 года.

Читайте также:

Раскрыты условия, при которых доллар взлетит до 140 рублей

В России увеличат лимит на семейную ипотеку в 2025 году

Курс доллара превысил 105 рублей
#доллар
#рубль
#банк
#курс
#нефть
#мнение
#центробанк
#снижение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье увеличилось производство консервированных овощей и фруктов
26 ноября 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство консервированных овощей и фруктов в Московской области за первые три квартала текущего года выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Объём производства консервированных овощей и фруктов в регионе с января по сентябрь составил 177,8 тыс. тонн, что на 15,3% больше показателей за такой же период в минувшем году. В целом Московская область производить 15% всех консервированных овощей и фруктов в Центральном федеральном округе и 3,3% от общероссийского объёма», — говорится в сообщении.
Таких высоких показателей Подмосковью удалось достичь, в том числе, благодаря таким компаниям, как «Эколес Запад», выпускающей маринованные грибы и овощи, соления, варенья и джемы, «Империя джемов», производящей топинги, джемы и варенье, а также «ФерЭльГам», выпускающей соления и квашеные овощи.

Читайте также:

Лут: в России можно было бы выращивать бананы

Воробьёв назвал главные составляющие экономической политики Подмосковья

В Подмосковье резко вырос спрос на свежую капусту
#производство
#консервы
#овощи
#фрукты
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты условия, при которых доллар взлетит до 140 рублей
Звездин: доллар вырастет до 140 рублей при падении цены на нефть до $50
26 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/Bet_Noire

Курс доллара может вырасти до 120 рублей и 140 рублей на пике в случае, если нефть упадет в цене до $50 долларов за баррель. Об этом заявил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. По его мнению, подобного исхода событий можно ожидать весной 2025 года.
«В случае падения нефти до $50 за баррель курс доллара к рублю может подняться до 120 рублей в среднем и до 140 рублей в пике», — поделился он в беседе с NEWS.ru.
Эксперт полагает, что росту доллара могут способствовать множество факторов. Первый — снижение напряженности в регионе Ближнего Востока и на Украине, что позитивно скажется на сырьевом рынке. Второй фактор — решение избранного президента США Дональда Трампа, который обещал снизить цены на нефть до $40 за баррель.

Напомним, в начале торгового дня вторника, 26 ноября, рубль продолжил падение в сравнении с основными мировыми валютами. По данным рынка Forex доллар превысил 105 рублей, а евро – 110 рублей.

Читайте также:

Курс доллара превысил 105 рублей

Стало известно, куда лучше инвестировать после победы Трампа

В Венгрии, Турции, ОАЭ и Таиланде перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка
#сша
#доллар
#евро
#рубль
#эксперт
#падение
#карты
#курс
#нефть
#цены
#снижение
Следите за нашими новостями
в удобном формате