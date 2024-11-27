Доллар на рынке Forex впервые превысил 110 рублей

Фото: istockphoto/Lazy_Bear
Курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей на внебиржевом валютном рынке Forex. Об этом говорят данные торгов. На 14:20 по Москве рост составил 4,26%. Евро подорожал на 4.56% до 115,705 рубля.
С начала текущей недели рост доллара к рублю составил практически 5,4%, а с начала месяца, приблизительно, 12,5%.
На фоне спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада ужесточают санкции против России, надеясь «продавить» экономику страны. Российские власти заявляли, что отечественная экономика справится со всеми ограничениями, которые устраивает Запад.
В марте 2022 года курс доллара дошел до 121,53 рубля. Евро подорожал до 132,42 рубля.
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На фоне спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада ужесточают санкции против России, надеясь «продавить» экономику страны. Российские власти заявляли, что отечественная экономика справится со всеми ограничениями, которые устраивает Запад.
В марте 2022 года курс доллара дошел до 121,53 рубля. Евро подорожал до 132,42 рубля.
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Никита Кротов