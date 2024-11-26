В РФ раскрыли причину падения курса рубля

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что падение курса рубля связано с повышением Центробанком ключевой ставки.
«[Это связано] с политикой Банка России. Потому что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Мы это проходили в 2014-м году многократно. Во второй половине прошлого года мы это тоже проходили», — обратил внимание Михаил Делягин.
Депутат Госдумы уточнил, что, когда повышается ключевая ставка, то экономическое развитие тормозится.
Инвестиционные проекты, которые планировались ранее, в настоящий момент становятся нерентабельными — бизнес от них отказывается.
Михаил Делягин отметил, что единственное возможное направление массовых инвестиций на данный момент — это валютный рынок.
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