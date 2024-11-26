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В РФ раскрыли причину падения курса рубля

Делягин: курс рубля упал из-за повышения ключевой ставки
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что падение курса рубля связано с повышением Центробанком ключевой ставки.
«[Это связано] с политикой Банка России. Потому что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Мы это проходили в 2014-м году многократно. Во второй половине прошлого года мы это тоже проходили», — обратил внимание Михаил Делягин.

Депутат Госдумы уточнил, что, когда повышается ключевая ставка, то экономическое развитие тормозится.



Инвестиционные проекты, которые планировались ранее, в настоящий момент становятся нерентабельными — бизнес от них отказывается.

Михаил Делягин отметил, что единственное возможное направление массовых инвестиций на данный момент — это валютный рынок.

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#развитие
Раскрыли средний размер банковского вклада пенсионеров
«Финуслуги»: средний размер вклада российского пенсионера превышает полмиллиона рублей
26 ноября 2024, 19:23

Фото: iStock/ Andrii Iemelyanenko

В Российской Федерации средний депозит среднестатистического гражданина на 1 октября 2024 года составил 370 тысяч рублей, проинформировало «Агентство по страхованию вкладов».
Под конец 10 месяца 2024 года средний размер одного вклада клиентов пенсионного возраста достигнул отметки в 507,2 тысячи рублей, поделился маркетплейс «Финуслуги». В Москве сумма доходит до 625,3 тысячи рублей. Если посчитать средний размер сбережений, учитывая денежные средства на всех вкладах, то на данной платформе он составил почти два миллиона рублей. В общем числе вкладчиков доля представителей людей преклонного возраста оценивается в 15 процентов.

Ранее эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев рассказал о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Он советовал начать с открытия банковского вклада или участия в негосударственном пенсионном фонде.

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Экономист Беляев допустил курс доллара 150 рублей
26 ноября 2024, 18:25

Фото: iStock/Valeriya

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара может достичь значений в 150 рублей.
Он пояснил, что рубль будет ослабевать до тех пор, пока Центробанк будет проводить такую жёсткую кредитно-денежную политику.

«Это ползучее снижение курса рубля будет до тех пор, пока Центральный банк будет продолжать свою жесткую денежно-кредитную политику», – пояснил в беседе с «Татар-информ» Беляев.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин высказал мнение о том, что курс доллара может вырасти до 120 рублей и 140 рублей на пике в случае, если нефть упадёт в цене до $50 долларов за баррель. По его мнению, подобного исхода событий можно ожидать весной 2025 года.

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В Подмосковье увеличилось производство консервированных овощей и фруктов
26 ноября 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство консервированных овощей и фруктов в Московской области за первые три квартала текущего года выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Объём производства консервированных овощей и фруктов в регионе с января по сентябрь составил 177,8 тыс. тонн, что на 15,3% больше показателей за такой же период в минувшем году. В целом Московская область производить 15% всех консервированных овощей и фруктов в Центральном федеральном округе и 3,3% от общероссийского объёма», — говорится в сообщении.
Таких высоких показателей Подмосковью удалось достичь, в том числе, благодаря таким компаниям, как «Эколес Запад», выпускающей маринованные грибы и овощи, соления, варенья и джемы, «Империя джемов», производящей топинги, джемы и варенье, а также «ФерЭльГам», выпускающей соления и квашеные овощи.

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Раскрыты условия, при которых доллар взлетит до 140 рублей
Звездин: доллар вырастет до 140 рублей при падении цены на нефть до $50
26 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/Bet_Noire

Курс доллара может вырасти до 120 рублей и 140 рублей на пике в случае, если нефть упадет в цене до $50 долларов за баррель. Об этом заявил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. По его мнению, подобного исхода событий можно ожидать весной 2025 года.
«В случае падения нефти до $50 за баррель курс доллара к рублю может подняться до 120 рублей в среднем и до 140 рублей в пике», — поделился он в беседе с NEWS.ru.
Эксперт полагает, что росту доллара могут способствовать множество факторов. Первый — снижение напряженности в регионе Ближнего Востока и на Украине, что позитивно скажется на сырьевом рынке. Второй фактор — решение избранного президента США Дональда Трампа, который обещал снизить цены на нефть до $40 за баррель.

Напомним, в начале торгового дня вторника, 26 ноября, рубль продолжил падение в сравнении с основными мировыми валютами. По данным рынка Forex доллар превысил 105 рублей, а евро – 110 рублей.

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Лут: в России можно было бы выращивать бананы
26 ноября 2024, 14:49

Фото: iStock/ itsten

На международном форуме Финансового университета министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что на территории России было бы возможно выращивать бананы, но на данный момент это экономически невыгодно.
По словам Оксаны Лут, в министерстве уже задумываются над способами. К примеру, в Казахстане, который министр сельского хозяйства Российской Федерации посещала в недавнее время, бананы выращивают в теплицах.

«Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — подчеркнула чиновница.

Оксана Лут обратила внимание, что на начальных этапах необходимо поработать с технологиями, хотя в приоритете у правительства иные задачи. На данный момент предпочтение отдаётся выполнению задачи, которую поставил президент Владимир Путин — увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса. Оксана Лут назвала ключевым пунктом выращивание пшеницы.

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#экспорт
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#оксана лут
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В России проведут онлайн-форум по цифровизации трудовых отношений
26 ноября 2024, 12:58

Фото: istockphoto.com/Weerayut Chaiwanna

Онлайн-форум по теме «2024-2030: Новый формат взаимодействия Государство —Работодатель — Работник. Цифровизация трудовых отношений. Отмена моратория» будет проходить 16 и 17 декабря, для участия приглашаются представители госучреждений, юридические и физические лица, сообщает пресс-служба центра аудита охраны труда «Лидер».
«Спикерами форума станут представители Роструда, а также первый зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов и представители центра аудита охраны труда «Лидер», — говорится в сообщении.
Организаторы форума напоминают, что надзор в сфере охраны труда переходит в электронную форму и становится остью прозрачным, а также о том, что с 1 января будущего года отменяется мораторий на проверки и вводится реестр недобросовестных работодателей. В ходе форума эти вопросы будут рассматриваться подробно и всесторонне.

По итогам форума каждый участник получит цифровое удостоверение о повышении квалификации, видеозапись форума, пошаговый алгоритм перевода кадровой службы на новые правила, а также консультационную поддержку в течение месяца.

Полная информация о предстоящем онлайн-форуме и условиях участия в нём размещена по ссылке.

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В России увеличат лимит на семейную ипотеку в 2025 году
Минфин РФ: лимит на семейную ипотеку на 2025 год увеличат на 2,4 трлн рублей
26 ноября 2024, 12:44

Фото: iStock/Diy1

Минфин России сообщил об увеличении лимита на ипотеку на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.
Отмечается, что лимит для банков в рамках семейной ипотеки на предстоящий год будет увеличен на 2,4 триллиона рублей. При этом на текущий год неиспользованный банками лимит составляет 390 миллиардов рублей.

В сообщении уточняется, что на данный момент в рамках льготной программы «Семейная ипотека» действует общий лимит до конца этого года в размере 6,25 триллиона рублей, в числе которых также неиспользованный банками лимит в 390 миллиардов. Средства распределяются между банками оператором программы «ДОМ.РФ», исходя из заявленного спроса.

В настоящее время Минфин совместно с программой разрабатывают новые механизмы распределения лимитов. Они будут оснащены автоматической системой выдачи кредитов банками при наличии объёма неиспользованных лимитов.Механизмы начнут действовать с 15 декабря.

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#экономика
#семейная ипотека
#деньги
#минфин
#россия
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Курс доллара превысил 105 рублей
Forex: курс доллара превысил 105 рублей, а евро – 110 рублей
26 ноября 2024, 11:43

Фото: iStock/MicroPixieStock

В начале торгового дня вторника, 26 ноября, рубль продолжает снижаться в сравнении с основными мировыми валютами. По данным рынка Forex доллар превысил 105 рублей, а евро – 110 рублей.
Отмечается, что такая динамика подтверждается торгами на межбанковском рынке. Курс доллара на них также преодолел отметку в 105 рублей.

Вместе с тем юань на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 14,5 рубля, а индекс Мосбиржи, который отражает динамику национального фондового рынка, снизился до минимального показателя в 2504 пункта с мая 2023 года.

Днём ранее Банк России поднял курс доллара до 103,79 рубля, а евро – до 108,87 рубля. Если до конца дня такая динамика сохранится, то обе валюты подорожают более чем на рубль.

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#доллар
#евро
#рубль
#экономика
#индекс
#банк россии
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Воробьёв назвал главные составляющие экономической политики Подмосковья
26 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto.com/Nordroden

Экономика Московской области является одной из самых мощных в России. О том, из чего складывается экономическая политика региона, рассказал его губернатор Андрей Воробьёв в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета.
Большое значение для экономической успешности Подмосковья имеет поддержка малого и среднего бизнеса.

«У нас в доле доходов деятельность малого и среднего бизнеса составляет 30% бюджета. И четверть валового регионального продукта — это тоже малый и средний бизнес. Поэтому внимание, поиск, забота, ориентированность на малый и средний бизнес имеет принципиально важное значение», — сказал Андрей Воробьёв.
Хороший результат показывают также индустриальные парки.

«Смысл 70 индустриальных парках, которые работают в разных городских округа, заключается в том, что инвестор приходит, по сути, на всё готовое. У него есть полное представление о том, сколько электричества, какой газ, какие дороги, то есть удобная инфраструктура. Всё это является очень весомым конкурентным преимуществом. Тем более, когда существуют государственные программы поддержки. Тогда туда «приземляются» компании, которые обладают высокой добавленной стоимостью», — пояснил глава региона.
Развитию экономики помогает также цифровизация всей бюрократической составляющей бизнеса.

«Ещё одним важным слагаемым для каждого, кто начинает бизнес, является оформление и прохождение всех бюрократических согласований. У нас этим занимается один офис, и выход на стройку для предпринимателя сейчас занимает 8 месяцев. А начинали мы с трёх лет. Всё это происходит «в цифре», физически приходить не надо. Эта цифровая трансформация имеет очень важное значение, потому что другие скорости, не «застреваешь» на низком старте, а реализуешь свою программу», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Кроме того, в Московской области реализуются программы по поддержке импортозамещения, что делает регион более привлекательным для инвесторов. При этом продолжают работать подразделения иностранных компаний.

«Подразделения зарубежных компаний в Подмосковье были одними из самых прибыльных по миру. Их у нас порядка 200, большинство продолжает работать. Часть из них перешла в другие надёжные руки, они продолжают производить продукцию и радуют нас своими показателями. Поэтому мы ждём инвесторов, мы стараемся делать всё, чтобы компании, которые ведут у нас бизнес, работали с прибылью», — подытожил Андрей Воробьёв.
IX Международный форум Финансового университета стартовал во вторник, 26 ноября. В этом году его тема: «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рыку».

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#андрей воробьёв
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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