Минфин обозначил плюсы в снижении курса рубля

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля имеет большее значение для экспортеров, чем ключевая ставка Центробанка. По его словам, текущий уровень курса благоприятен для экспорта, несмотря на сложности, вызванные высокой ставкой.
Это заявление было сделано в ответ на замечания главы «Ростеха» Сергея Чемезова во время международного форума Финансового университета, передает РИА Новости.
Чемезов обратил внимание на проблемы экспорта продукции с длительным циклом производства, таких как авиация, средства ПВО и судостроение. По его мнению, высокая ключевая ставка, составляющая сейчас 21%, делает экспорт таких товаров нерентабельным.
Он подчеркнул, что авансовые платежи покрывают только 20–30% стоимости контрактов, а оставшиеся средства необходимо брать в кредит, что при текущей ставке экономически невыгодно.
Силуанов отметил, что, несмотря на трудности с кредитованием, текущий курс рубля «очень даже способствующий экспорту».
Чемезов же предупредил, что, если ситуация не изменится, экспорт высокотехнологичной продукции придется останавливать, а производители столкнутся с банкротством.
Ранее Чемезов уже поднимал этот вопрос, заявляя о снижении экспорта из-за роста ключевой ставки. Он призвал искать решения, чтобы избежать остановки производства.
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Чемезов обратил внимание на проблемы экспорта продукции с длительным циклом производства, таких как авиация, средства ПВО и судостроение. По его мнению, высокая ключевая ставка, составляющая сейчас 21%, делает экспорт таких товаров нерентабельным.
Он подчеркнул, что авансовые платежи покрывают только 20–30% стоимости контрактов, а оставшиеся средства необходимо брать в кредит, что при текущей ставке экономически невыгодно.
Силуанов отметил, что, несмотря на трудности с кредитованием, текущий курс рубля «очень даже способствующий экспорту».
Чемезов же предупредил, что, если ситуация не изменится, экспорт высокотехнологичной продукции придется останавливать, а производители столкнутся с банкротством.
Ранее Чемезов уже поднимал этот вопрос, заявляя о снижении экспорта из-за роста ключевой ставки. Он призвал искать решения, чтобы избежать остановки производства.
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