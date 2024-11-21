Аналитик раскрыл курс биткоина к концу 2024 года

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Биткоин продолжает стремительно расти и вполне реалистично, что криптовалюта достигнет отметки в $100 тысяч долларов до конца 2024 года. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, сейчас «бычий тренд» остается в силе, но есть риски и снижения курса.
Он подчеркнул, что биткоин изо дня в день обновляет свой исторический максимум.
Антонов пояснил, что стремительный рост обусловлен множеством факторов. К примеру, Nasdaq собирается включить в листинг опционы на крупнейший биткоин-траст iShares, а Goldman Sachs продвигает собственную платформу цифровых активов.
По его мнению, на скачок курса также повлияли политические факторы. После победы Дональда Трампа на выборах в США биткоин вырос на 37%, так как тот не раз говорил о планах превратить страну в мировую криптовалютную столицу.
Вместе с тем свое влияние оказала и корпоративная активность. Например, появилась новость о готовящейся сделке между Trump Media & Technology Group Corp. и биржей Bakkt Holdings Inc.
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«Потенциал для дальнейшего роста остается значительным, и достижение отметки в $100 тыс. до конца 2024 года выглядит вполне реалистичным. Сейчас бычий тренд сохраняет силу, с ближайшими целями на уровнях $94,5 тыс. и $97,7 тыс. при более агрессивном движении», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
Антонов пояснил, что стремительный рост обусловлен множеством факторов. К примеру, Nasdaq собирается включить в листинг опционы на крупнейший биткоин-траст iShares, а Goldman Sachs продвигает собственную платформу цифровых активов.
По его мнению, на скачок курса также повлияли политические факторы. После победы Дональда Трампа на выборах в США биткоин вырос на 37%, так как тот не раз говорил о планах превратить страну в мировую криптовалютную столицу.
Вместе с тем свое влияние оказала и корпоративная активность. Например, появилась новость о готовящейся сделке между Trump Media & Technology Group Corp. и биржей Bakkt Holdings Inc.
«Однако стоит учитывать и риски. Геополитическая напряженность может спровоцировать коррекцию к уровням в $89,35 тыс. и $87 тыс. на фоне бегства инвесторов от рисковых активов», — отметил он.Антонов заключил, что все же ключевые факторы, которые влияют на курс криптовалюты, остаются позитивными для долгосрочного роста биткоина.
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Данил Пономарев