Экономист Колташов назвал биткоин «антиденежным знаком»

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Экономист Василий Колташов заявил, что биткоин является антиденежным знаком с отрицательным значением.
«Если деньги со знаком плюс, они постоянно прибавляются, то тут есть предел, в связи с чем увеличивается стоимость производства новых биткоинов. Добыча. Это был вызов системе с ее практикой бесконечной денежной эмиссии. Отсюда инфляция. Почему мы не наблюдаем дефляции? Цены не снижаются. Они были стабильны в XIX веке, в веке промышленной революции, потому что тогда цены снижались, масса товаров росла. Биткоин должен стать именно такой единицей», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что хотя Минфин не рассчитывает на существенные доходы бюджета от майнинга, но криптовалюту можно будет использовать для внешних расчётов.
«Важно не то, сколько мы получим в бюджет от майнинга, а то, что та криптовалюта, которая получена в результате этого майнинга, законодательно стала основанием для взаиморасчётов во внешнем контуре», — отметил в беседе с RT Arabic Силуанов.
Ранее сообщалось, что Балашихинский городской суд Подмосковья взыскал свыше 7,3 миллиарда рублей с экс-следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении рекордно крупной взятки в биткоинах.
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