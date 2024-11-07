Что будет с долларом при Трампе: как связаны выборы в США с курсом рубля

Фото: istockphoto/SSV-Photo
Дональд Трамп был избран 47-м президентом США и уже объявил о своей победе на выборах. В ответ на эту новость доллар подскочил до 98,2 рубля, а его рост к корзине мировых валют составил 1,92%. Это стало самым значительным увеличением американской валюты с 2016 года. О том, какое влияние окажет приход к власти Трампа на мировую экономику и российский рубль, расскажет «Радио 1».
Будет ли рост доллара при Трампе
Выборы в США традиционно сопровождаются высокой волатильностью на фондовом рынке. Смена президента не имеет решающего значения для его динамики, гораздо важнее направление финансовых потоков. Трамп воспринимается как более оптимистичный лидер для капиталистов и предпринимателей. Во время его предыдущего президентства фондовые рынки демонстрировали лучшие результаты.
На сегодняшний день неофициальные данные указывают на то, что инфляция в США выше, чем те цифры, которые публикует министерство. Многие компании представляют хорошие отчеты, однако их чистая прибыль увеличилась незначительно. Это свидетельствует о росте инфляции, которая, вероятно, превышает официальные показатели. В ближайшее время Федеральная резервная система США, скорее всего, продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику, включая повышение ключевой процентной ставки.
«Проклятие Зеленского»: Байден назвал причину поражения Харрис на выборах президента США и обратился с заявлением к Трампу
Прогноз курса доллара
На следующей неделе доллар будет стоить 97,2-99,4 рубля, евро — 104,3-106,6 рубля, а юань — 13,5-13,8 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По словам эксперта, в настоящее время курсы валют испытывают значительные колебания. 6 ноября была отмечена высокая волатильность валютных котировок как в России, так и на международных рынках.
Бабин пояснил, что скачок валюты вызван реакцией на предварительные результаты выборов президента США, в которых победил Дональд Трамп. Многие рассматривают эти результаты как более благоприятные для России с точки зрения возможного ослабления санкций и улучшения отношений с Западом. Это, вероятно, привело к первоначальному сильному укреплению рубля. Однако вскоре ситуация изменилась, и наблюдалось обратное движение.
Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Как связаны выборы в США с курсом рубля
Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью «Вечерней Москве» сообщил, как результаты выборов в США могут повлиять на курсы валют. Он отметил, что выборы президента не оказывают значительного влияния на курс доллара или рубля, поскольку эти события не взаимосвязаны. Валютные курсы определяются основными экономическими показателями, такими как общее состояние экономики и внешняя торговля, а не политическими выборами.
«Приход новой политической фигуры не может мгновенно изменить экономическую ситуацию. Поэтому резкие изменения валютного курса также маловероятны», — добавил он.
Тем не менее, Беляев не исключил возможность краткосрочных колебаний валютного курса после выборов, однако такие изменения будут быстро стабилизироваться. По его мнению, даже если и произойдут какие-либо колебания, они не будут значительными и не окажут серьезного влияния на большинство людей. Лишь предприниматели могут заметить эти изменения, но и для них они будут временными.
Стоит ли покупать доллары в ближайшее время?
По прогнозам экспертов, до конца года евро и доллар могут подорожать. Однако решение о приобретении валюты должно зависеть от конкретной ситуации и финансовых целей. Например, если в планах поездка за границу или эмиграция, покупка валюты действительно может быть полезной. В таких случаях валютные накопления помогут избежать неожиданностей, например, невозможности использования российских карт за границей.
Если же выезд не планируется, то, по мнению экспертов, покупка валюты может не иметь смысла. В этом случае лучше сосредоточиться на рублевых активах и избегать валютных вложений.
Стало известно, что может сокрушить НАТО, и как с этим связан Трамп
Как победа Трампа повлияет на золото, криптовалюту и нефть
Золото продолжает находиться в сильном восходящем тренде, и в этом году его цена может превысить 2,8-3 тысячи долларов за унцию. Интерес также вызывает серебро, которое, в отличие от золота, еще не достигло своих исторических максимумов.
Турбулентные времена и другие факторы могут привести к снижению цен на нефть. По некоторым прогнозам, цена на нефть может упасть до 50-60 долларов за баррель, полагают аналитики.
В такой ситуации криптовалюта может стать альтернативой золоту. Существует мнение, что биткоин можно рассматривать как «новое золото», поскольку его легко купить и перевезти в любое место.
Читайте также:
Выяснились последствия победы Трампа для Европы
Стало известно, от кого зависит решение конфликта на Украине
В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»
Анастасия Хохлова