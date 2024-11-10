Биткоин «взлетел» на фоне победы Трампа на выборах

Фото: istockphoto/ Vitalij Sova
Цена биткоина достигла исторического максимума — сейчас его стоимость превысила отметку в 80 тысяч долларов. Информацию опубликовали 10 ноября на платформе криптовалютной биржи «Binance».
К 15:02 по московскому времени цена биткоина выросла на 4,59 процента за последние сутки, достигнув уровня 80 062 долларов, сообщается на сайте площадки.
Биткойн — децентрализованная криптовалюта, которая функционирует на блокчейн-технологии — любой пользователь может участвовать в эмиссии, создавая новые блоки.
Систему представили в 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото. Наибольшая популярность криптовалюты пришлась на последние годы.
Ранее сообщалось, что в связи с победой Трампа на выборах Соединённых Штатов Америки криптовалюта может стать альтернативой золоту. Есть мнение, что биткоин можно рассматривать как «новое золото», так как его несложно купить и перевезти в любое место.
Читайте также:
Стоимость биткойна взлетела, побив исторический максимум
Мировой экономический кризис прогнозирует МВФ из-за США и Китая
Экономист Колташов назвал биткоин «антиденежным знаком»
Биткойн — децентрализованная криптовалюта, которая функционирует на блокчейн-технологии — любой пользователь может участвовать в эмиссии, создавая новые блоки.
Систему представили в 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото. Наибольшая популярность криптовалюты пришлась на последние годы.
Ранее сообщалось, что в связи с победой Трампа на выборах Соединённых Штатов Америки криптовалюта может стать альтернативой золоту. Есть мнение, что биткоин можно рассматривать как «новое золото», так как его несложно купить и перевезти в любое место.
Читайте также:
Стоимость биткойна взлетела, побив исторический максимум
Мировой экономический кризис прогнозирует МВФ из-за США и Китая
Экономист Колташов назвал биткоин «антиденежным знаком»
Ольга Енгалычева