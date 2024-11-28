Аналитик раскрыл, стоит ли ждать доллар по 200 рублей в 2025 году

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Объективных причин для роста доллара к значению в 150-200 рублей в 2025 году сейчас нет, заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. По его словам, скоро российские власти вмешаются и доллар упадет до значения чуть ниже 100 рублей.
«Обычно такие прогнозы трудно обосновать чем-то, кроме «черных лебедей» в экономике или геополитике, экстраординарных событий, вероятность реализации которых на самом деле очень мала. Объективных экономических причин ожидать доллар на таких уровнях в 2025 году нет. Достижение даже 120 рублей за доллар вряд ли возможно», — сказал аналитик в беседе с «Газетой.Ru».В то же время член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что Центробанк вручную занижал курс рубля к доллару, чтобы наполнять бюджет за счет экспортной торговли. Об этом экономист заявил в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По мнению Беляева, курс рубля к доллару высчитывается практически вручную, а так как Минфину нужно пополнение бюджета, то работающий с ним в связке Центробанк помогает ему в этом через рост доходов от экспорта
«У меня было сильнейшее впечатление, что Центробанк вручную занижал курс рубля по отношению к доллару. Никаких объективных экономических причин для того, чтобы рубль ежедневно терял по единице к доллару не было. Всякая трепотня насчёт налоговых периодов, каких-то там валютных выручек, ещё чего-то – это не более, чем ерунда», — поделился эксперт.Читайте также:
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