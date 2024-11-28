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Аналитик раскрыл, стоит ли ждать доллар по 200 рублей в 2025 году

Аналитик Буйволов: объективных причин для доллара по 200 рублей в 2025 году нет
Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Объективных причин для роста доллара к значению в 150-200 рублей в 2025 году сейчас нет, заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. По его словам, скоро российские власти вмешаются и доллар упадет до значения чуть ниже 100 рублей.


«Обычно такие прогнозы трудно обосновать чем-то, кроме «черных лебедей» в экономике или геополитике, экстраординарных событий, вероятность реализации которых на самом деле очень мала. Объективных экономических причин ожидать доллар на таких уровнях в 2025 году нет. Достижение даже 120 рублей за доллар вряд ли возможно», — сказал аналитик в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что Центробанк вручную занижал курс рубля к доллару, чтобы наполнять бюджет за счет экспортной торговли. Об этом экономист заявил в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По мнению Беляева, курс рубля к доллару высчитывается практически вручную, а так как Минфину нужно пополнение бюджета, то работающий с ним в связке Центробанк помогает ему в этом через рост доходов от экспорта
«У меня было сильнейшее впечатление, что Центробанк вручную занижал курс рубля по отношению к доллару. Никаких объективных экономических причин для того, чтобы рубль ежедневно терял по единице к доллару не было. Всякая трепотня насчёт налоговых периодов, каких-то там валютных выручек, ещё чего-то – это не более, чем ерунда», — поделился эксперт.
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ВТБ спрогнозировал «шторм» из-за рекордной ключевой ставки
Первый зампред ВТБ Пьянов: процентный рынок РФ ожидает шторм из-за роста ставки
28 ноября 2024, 16:24

Фото: iStock/Torsten Asmus

Российский процентный рынок ожидает «шторм» из-за рекордного роста ключевой ставки ЦБ РФ. Об это заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.
По его мнению, сегодня российские банки приблизились «к бурной воде с сильным штормом» на фоне реализации процентного риска. Пьянов утверждает, что в следующем году ситуация ухудшится на фоне ожидаемого очередного повышения ключевой ставки руководством Банка России.

Первый зампред ВТБ выразил мнение, что по итогам заседания, которое состоится 20 декабря, совет директоров ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 23 процентов годовых.

Напомним, 25 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня 21% годовых.

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Мособлдума приняла в целом бюджет Подмосковья на три года
28 ноября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла в целом бюджет Московской области на будущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Работа над документом велась более месяца, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Было важно правильно расставить приоритеты в главном финансовом документе. Он поступил в думу 25 октября, а 7 ноября состоялись публичные слушания. Общественники и жители региона высказали свои предложения. Бюджет на 2025 год сохранил социально ориентированный подход. Особое внимание будет уделено поддержке многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и их родных», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Помимо этого, будут продолжены модернизация образовательных учреждений, развитие сферы здравоохранения. Доходы бюджета превысят 1,2 трлн. рублей, расходов – 1,25 трлн. рублей.

В ходе третьего чтения принято более 70 поправок от комитетов и депутатов. В итоговом документе также нашли отражение собранные думцами наказы от жителей. В основном речь идёт о строительстве социальных объектов – школ, детсадов, поликлиник, о благоустройстве территорий.

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#московская область
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Падение рубля и инфляция: экономист спрогнозировал, что будет с долларом в 2025 году
Экономист Михеев: курс доллара в 2025 году будет зависеть от политических событий
28 ноября 2024, 13:47

Фото: iStock/Professor25

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился до 113 рублей после объявления Центробанка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост курса доллара не отразится на россиянах, так как они получают зарплату в рублях.
Управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» ответил на главные вопросы о повышении курса доллара и девальвации рубля на рынке.

Что будет с долларом в 2025 году


«Я думаю, что мы будем зависеть от курса 95−100 . Остается смотреть, что будет происходить с политикой дальше, потому что последние несколько лет экономические показатели больше зависят от политических заявлений и решений», — сказал эксперт.
По его словам, несмотря на достаточно неплохие экономические показатели, политика берет вверх, и многие экономисты стали больше политологами, чтобы лучше разбираться во всех вопросах.

Почему происходит девальвация рубля


Эксперт заявил, что девальвация — это один из инструментов для того, чтобы справиться с инфляцией.

«Но говорить можно все, что угодно. Говорят, что и по депозитам будут хорошие условия, но при этом деньги или часть денег с крупных депозитов будут заморожены. Мы все-таки как люди бизнеса от реальных факторов исходим. Говорят о девальвации, говорят, что и доллара скоро не будет, но, как было в известном сериале: "говорить –– кур доить"», — поделился специалист.


Почему падает российская валюта


«С такой инфляцией, с такими ставками и расходами, конечно, будет падать. Пока мы не победим в СВО, мы должны понимать текущие реалии, а мы обязательно победим. Поэтому если это все закончится в 2025 году, то можно уже будет думать о каких-то понижениях ставок и улучшениях в целом и ситуации по инфляции в нашей стране», — прокомментировал Михеев.

Фото: iStock/SSV-Photo


Почему растет доллар и евро


Эксперт объяснил, что на это влияет множество факторов, которые в совокупности определяют рост доллара на рынке.

  • выборы президента в Америке: политика Дональда Трампа всегда была направлена на улучшение качества бизнеса в их стране, то есть перенос заводов больших обратно, возвращение производства в Америку, поддержание фондового рынка, что в целом и в совокупности оказывает благоприятную почву для доллара.
  • нефть в РФ торгуется в районе 70−80 долларов: это не то, что сильно дешево, но и недорого. У рубля все-таки основным фактором поддержания нашего курса остаются цены на нефть. В ближайшее время будет собираться ОПЕК и решать по поводу сокращения объемов, что должно позитивно в принципе сказаться на рубле.
  • высокая инфляция в РФ: с началом проведения Специальной военной операции в РФ выросли цены, потому что большое количество людей получили деньги, какие-то зарплаты средние были увеличены. То есть, человек получал, например, 30−50 тысяч, а тут — 200. То есть, соответственно, растет потребление.
  • высокая ключевая ставка: она больше, чем в некоторых странах Африки. Россия сейчас по ключевой ставке находится в первой десятке по самым высоким ставкам.


Как рост доллара повлияет на жизнь граждан России


«На нашу жизнь это уже влияет: цены растут. Несмотря на все усилия нашей большой страны сделать БРИКС ведущей организацией в мире, доллар все равно остается одной самой часто используемой мировой валютой», — подчеркнул специалист.


Когда остановится рост доллара


По объяснению собеседника, здесь стоит ориентироваться на политическую арену, потому что она в текущий момент является главным определяющим фактором.


Влияет ли рост доллара на экономику России


Дмитрий Михеев сообщил, что влияет, потому что цены дорожают, зарплаты растут, а люди начинают больше потреблять.

«Недавно глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что в России слишком большое потребление. Из этого следует, что товаров меньше, потребления больше, соответственно, дорожание. Приводит все это к инфляции», — отметил управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE».

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В России прогнозируется очередное повышение ключевой ставки
Зампред ВТБ Пьянов: Банк РФ может повысить ключевую ставку до 23% в декабре
28 ноября 2024, 11:37

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России на заседании совета директоров в декабре может опять повысить ключевую ставку до 23%, однако эта ставка, вероятно, сохранится на весь 2025 год. Такие данные привел первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-колла с журналистами, передает ТАСС.
«Мы прогнозируем повышение в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — сказал Пьянов.

Он сравнил такой процент ключевой ставки со «штормом» на процентном рынке.

25 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня 21% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 20 декабря 2024 года.

Ранее Эльвира Набиуллина говорила, что ключевая ставка начнёт своё снижение с марта 2025 года и постепенно придёт к уровню 2023 года.

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В Дубне запускают новый цех по производству косметики
28 ноября 2024, 10:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ещё один цех, в котором будут производить косметические средства, планирует запустить в эксплуатацию резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Биофармлаб», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Строительство ещё одного производственного корпуса компании «Биофармлаб» площадью свыше 3,7 тыс. квадратных метров должно быть завершено в первом квартале 2025 года. Ввод новых мощностей позволит увеличить выпуск продукции в два раза: с полутора до трёх миллионов единиц косметических средств в месяц», — говорится в сообщении.
Компания «Биофармлаб» производит косметику торговых марок AEVIT, Vegan up, Sebocelin и LIBREDERM. Эта продукция продаётся по всей России, а также экспортируется в 19 стран.

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Россияне могут стать участниками Программы долгосрочных сбережений
28 ноября 2024, 09:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Программа долгосрочных сбережений действует в России с начала этого года, она гарантирует участникам не только сохранность, но и значительный рост вкладов за счёт грамотного инвестирования и государственного софинансирования, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
«Отчисления на свой счёт по Программе долгосрочных сбережений может вносить как сам владелец, так и его работодатель. Кроме того, можно активизировать свои пенсионные накопления. Программа гарантирует пожизненные ежемесячные выплаты, которые начинаются либо спустя 15 лет, либо по достижении участником программы предпенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — в зависимости от того, что наступит раньше», — говорится в сообщении.
В числе преимуществ Программы долгосрочных сбережений софинансирование со стороны государства, получение налогового вычета, возможность передать сбережения по наследству и снять деньги досрочно. Сохранность средств гарантирует государство.

Подробнее узнать о программе, а также рассчитать свои накопления по ней можно на сайте моифинансы.рф.

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Рубль прекратил падение после решения ЦБ не закупать валюту

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В ВТБ заявили о недооценке влияния падения рубля на инфляцию
#вклады
#сбережения
#минфин
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Рубль прекратил падение после решения ЦБ не закупать валюту
Курс доллара опустился до 113 рублей после решения ЦБ об отказе от покупки валюты
28 ноября 2024, 02:39

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился до 113 рублей после объявления Центробанка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Подтверждение этому можно увидеть на торговой площадке «Инвестинг.ком».
Решение было принято в рамках операций, связанных с бюджетным правилом, и направлено на снижение волатильности на финансовых рынках. При этом ЦБ продолжит продажи валюты.

К 18:55 по московскому времени доллар стоил 113,15 рубля, потеряв за несколько часов более полутора рублей, хотя ранее курс достигал 115 рублей. Тем не менее, доллар продемонстрировал прирост на 7,25 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

Курс евро также вырос, но в меньшей степени отреагировал на меры регулятора. К 18:55 европейская валюта находилась у отметки 119,66 рубля, преодолев психологический уровень в 120 рублей в течение дня и показав прирост на 8,12 процента.

Вечером 27 ноября «Радио 1» писало о том, как рубль рос на фоне сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты.

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#покупки
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Россиянам напомнили, что на уплату имущественных налогов осталось пять дней
ФНС: россияне должны оплатить налог на имущество до 2 декабря
28 ноября 2024, 01:55

Фото: iStock/blinow61

В России осталось пять дней для уплаты имущественных налогов. До 2 декабря собственники земельных участков, недвижимости и транспортных средств должны оплатить начисленные налоги, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС).
В случае просрочки с 3 декабря начнут начисляться пени, после чего налоговая служба вправе обратиться в суд, а долг будет взыскан принудительно судебными приставами, предупреждает Telegram-канал ведомства.

Для жителей Белгородской, Курской областей и районов Оренбургской области, пострадавших от паводка, срок уплаты продлен на год.

Льготы уже предоставлены 12,5 миллионам граждан в проактивном режиме, освобождая их от уплаты налогов полностью или частично.

Налоговые уведомления содержат информацию о транспортном, земельном налогах, налоге на имущество и НДФЛ за прошлый год. Найти их можно в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении «Налоги ФЛ» или на портале госуслуг. Бумажные уведомления также рассылаются по почте.

Среди нововведений – начисление НДФЛ по банковским вкладам, если сумма процентов за год превысила 150 тысяч рублей.

Также, если общий доход налогоплательщика превысил 5 миллионов рублей, потребуется доплатить НДФЛ по повышенной ставке 2% с суммы, превышающей порог.

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#суд
#имущество
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#налоги
#фнс
#ндфл
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В ВТБ заявили о недооценке влияния падения рубля на инфляцию
Первый зампред ВТБ Пьянов: ЦБ недооценивает влияние ослабления рубля на инфляцию
27 ноября 2024, 19:38

Фото: iStock/SSV-Photo

ЦБ РФ недооценивает влияние ослабления рубля на инфляцию в 2025 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.
По его словам, текущее падение российской валюты по отношению к главным мировым валютам окажет более существенное воздействие на уровень цен, чем предполагают модели регулятора. Топ-менеджер ВТБ пояснил, что модели Банка России предполагают ослабление курса рубля на 10%, однако, по их мнению, доля потребительского импорта в корзине составляет 25%, поэтому этот перенос сильнее.

Пьянов подчеркнул, что эффект на уровень инфляции будет в 5 раз сильнее. Компании, зависящие от импорта, при ослаблении рубля повышают цены на свою продукцию и услуги и не снижают их обратно даже при стабилизации курса, заключил он.

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