ВТБ спрогнозировал «шторм» из-за рекордной ключевой ставки

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Российский процентный рынок ожидает «шторм» из-за рекордного роста ключевой ставки ЦБ РФ. Об это заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.
По его мнению, сегодня российские банки приблизились «к бурной воде с сильным штормом» на фоне реализации процентного риска. Пьянов утверждает, что в следующем году ситуация ухудшится на фоне ожидаемого очередного повышения ключевой ставки руководством Банка России.
Первый зампред ВТБ выразил мнение, что по итогам заседания, которое состоится 20 декабря, совет директоров ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 23 процентов годовых.
Напомним, 25 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня 21% годовых.
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Первый зампред ВТБ выразил мнение, что по итогам заседания, которое состоится 20 декабря, совет директоров ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 23 процентов годовых.
Напомним, 25 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня 21% годовых.
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Екатерина Коршунова