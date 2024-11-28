В России прогнозируется очередное повышение ключевой ставки

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Банк России на заседании совета директоров в декабре может опять повысить ключевую ставку до 23%, однако эта ставка, вероятно, сохранится на весь 2025 год. Такие данные привел первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-колла с журналистами, передает ТАСС.
«Мы прогнозируем повышение в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — сказал Пьянов.
Он сравнил такой процент ключевой ставки со «штормом» на процентном рынке.
25 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня 21% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 20 декабря 2024 года.
Ранее Эльвира Набиуллина говорила, что ключевая ставка начнёт своё снижение с марта 2025 года и постепенно придёт к уровню 2023 года.
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