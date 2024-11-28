В России прогнозируется очередное повышение ключевой ставки

Банк России на заседании совета директоров в декабре может опять повысить ключевую ставку до 23%, однако эта ставка, вероятно, сохранится на весь 2025 год. Такие данные привел первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-колла с журналистами, передает ТАСС.