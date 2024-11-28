Падение рубля и инфляция: экономист спрогнозировал, что будет с долларом в 2025 году

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Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился до 113 рублей после объявления Центробанка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост курса доллара не отразится на россиянах, так как они получают зарплату в рублях.
Управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» ответил на главные вопросы о повышении курса доллара и девальвации рубля на рынке.
Эксперт заявил, что девальвация — это один из инструментов для того, чтобы справиться с инфляцией.
Фото: iStock/SSV-Photo
Эксперт объяснил, что на это влияет множество факторов, которые в совокупности определяют рост доллара на рынке.
По объяснению собеседника, здесь стоит ориентироваться на политическую арену, потому что она в текущий момент является главным определяющим фактором.
Дмитрий Михеев сообщил, что влияет, потому что цены дорожают, зарплаты растут, а люди начинают больше потреблять.
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Что будет с долларом в 2025 году
«Я думаю, что мы будем зависеть от курса 95−100+. Остается смотреть, что будет происходить с политикой дальше, потому что последние несколько лет экономические показатели больше зависят от политических заявлений и решений», — сказал эксперт.По его словам, несмотря на достаточно неплохие экономические показатели, политика берет вверх, и многие экономисты стали больше политологами, чтобы лучше разбираться во всех вопросах.
Почему происходит девальвация рубля
Эксперт заявил, что девальвация — это один из инструментов для того, чтобы справиться с инфляцией.
«Но говорить можно все, что угодно. Говорят, что и по депозитам будут хорошие условия, но при этом деньги или часть денег с крупных депозитов будут заморожены. Мы все-таки как люди бизнеса от реальных факторов исходим. Говорят о девальвации, говорят, что и доллара скоро не будет, но, как было в известном сериале: "говорить –– кур доить"», — поделился специалист.
Почему падает российская валюта
«С такой инфляцией, с такими ставками и расходами, конечно, будет падать. Пока мы не победим в СВО, мы должны понимать текущие реалии, а мы обязательно победим. Поэтому если это все закончится в 2025 году, то можно уже будет думать о каких-то понижениях ставок и улучшениях в целом и ситуации по инфляции в нашей стране», — прокомментировал Михеев.
Фото: iStock/SSV-Photo
Почему растет доллар и евро
Эксперт объяснил, что на это влияет множество факторов, которые в совокупности определяют рост доллара на рынке.
- выборы президента в Америке: политика Дональда Трампа всегда была направлена на улучшение качества бизнеса в их стране, то есть перенос заводов больших обратно, возвращение производства в Америку, поддержание фондового рынка, что в целом и в совокупности оказывает благоприятную почву для доллара.
- нефть в РФ торгуется в районе 70−80 долларов: это не то, что сильно дешево, но и недорого. У рубля все-таки основным фактором поддержания нашего курса остаются цены на нефть. В ближайшее время будет собираться ОПЕК и решать по поводу сокращения объемов, что должно позитивно в принципе сказаться на рубле.
- высокая инфляция в РФ: с началом проведения Специальной военной операции в РФ выросли цены, потому что большое количество людей получили деньги, какие-то зарплаты средние были увеличены. То есть, человек получал, например, 30−50 тысяч, а тут — 200. То есть, соответственно, растет потребление.
- высокая ключевая ставка: она больше, чем в некоторых странах Африки. Россия сейчас по ключевой ставке находится в первой десятке по самым высоким ставкам.
Как рост доллара повлияет на жизнь граждан России
«На нашу жизнь это уже влияет: цены растут. Несмотря на все усилия нашей большой страны сделать БРИКС ведущей организацией в мире, доллар все равно остается одной самой часто используемой мировой валютой», — подчеркнул специалист.
Когда остановится рост доллара
По объяснению собеседника, здесь стоит ориентироваться на политическую арену, потому что она в текущий момент является главным определяющим фактором.
Влияет ли рост доллара на экономику России
Дмитрий Михеев сообщил, что влияет, потому что цены дорожают, зарплаты растут, а люди начинают больше потреблять.
«Недавно глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что в России слишком большое потребление. Из этого следует, что товаров меньше, потребления больше, соответственно, дорожание. Приводит все это к инфляции», — отметил управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE».
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Анастасия Бондарева