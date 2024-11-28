Падение рубля и инфляция: экономист спрогнозировал, что будет с долларом в 2025 году

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился до 113 рублей после объявления Центробанка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост курса доллара не отразится на россиянах, так как они получают зарплату в рублях.