Аналитик рассказал, как снижение ключевой ставки отразится на рынке первичного жилья

Аналитик Овечкин: снижение ключевой ставки повысит спрос на первичное жильё
Снижение ключевой ставки до 17% положительно скажется на рынке первичного жилья. Об этом заявил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.
Напомним, 12 сентября ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых.
«Мы ожидаем, что тенденция к снижению ставок создаст дополнительный импульс для увеличения спроса, особенно в сегменте первичного жилья, где влияние даже незначительного изменения условий кредитования наиболее заметно для покупателей», — сказал Овечкин в беседе с «Известиями».
По его словам, снижение ипотечной ставки на 1% существенно уменьшит ежемесячные платежи.
В свою очередь преподаватель Высшей школы бизнеса ВШЭ, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков в беседе с RT заявил, что снижение «ключа» является позитивной тенденцией, несмотря на то, что рынок ожидал более существенного шага — до 16%.
«Но в сегодняшних условиях Центральный банк мог и вовсе взять паузу. Поэтому снижение на 1 п. п. — это позитивный сигнал», — отметил эксперт.
Очевидно, что в России происходит смягчение денежно-кредитной политики, заключил Кабаков.