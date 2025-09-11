Эксперт призвал россиян регулярно проверять свою кредитную историю

11 сентября 2025, 18:08

Михайлов: просрочки могут снизить кредитный рейтинг

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Директор компании Cosmovisa («Кредитный помощник») Дмитрий Михайлов заявил о важности регулярного отслеживания своих кредитных историй.





Он пояснил, что кредитная история формируется с момента первого обращения человека за кредитом. Она содержит в себе информацию о кредитах и отказах в их предоставлении и просрочках.





«Система оценок позволяет банкам оценить риски и принимать решения по кредитованию, устанавливая сумму и процентную ставку. Кредитная история влияет не только на доступность кредитов, но и на другие сферы жизни — например, аренду жилья и даже выбор работодателя», — рассказал Михайлов в разговоре с «Известиями».

«С 1 октября 2025 года в социальной сфере начинают действовать изменения, которые напрямую затрагивают миллионы граждан. В первую очередь речь идёт о механизме кредитных каникул для самозанятых и индивидуальных предпринимателей», — уточнил депутат.