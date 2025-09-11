Эксперт призвал россиян регулярно проверять свою кредитную историю
Михайлов: просрочки могут снизить кредитный рейтинг
Директор компании Cosmovisa («Кредитный помощник») Дмитрий Михайлов заявил о важности регулярного отслеживания своих кредитных историй.
Он пояснил, что кредитная история формируется с момента первого обращения человека за кредитом. Она содержит в себе информацию о кредитах и отказах в их предоставлении и просрочках.
«Система оценок позволяет банкам оценить риски и принимать решения по кредитованию, устанавливая сумму и процентную ставку. Кредитная история влияет не только на доступность кредитов, но и на другие сферы жизни — например, аренду жилья и даже выбор работодателя», — рассказал Михайлов в разговоре с «Известиями».
Эксперт отметил, что ошибки в паспортных данных и просрочки, которых по факту не было, снижают кредитный рейтинг и приводят к отказу в кредитовании. Поэтому эксперт посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю. Сделать это можно на платформе «Госуслуги».
В свою очередь депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что индивидуальные предприниматели и самозанятые россияне получили возможность оформления кредитных каникул.
«С 1 октября 2025 года в социальной сфере начинают действовать изменения, которые напрямую затрагивают миллионы граждан. В первую очередь речь идёт о механизме кредитных каникул для самозанятых и индивидуальных предпринимателей», — уточнил депутат.
Говырин добавил, что делать каникулы можно оформлять раз в пять лет на срок до шести месяцев. Такие меры позволят предпринимателям и самозанятым не накапливать просрочку и сохранить положительную кредитную историю.