Экономист Ордов назвал главную причину снижения ключевой ставки

12 сентября 2025, 16:19

Экономист Ордов: ЦБ готов снижать ключевую ставку вне зависимости от инфляции

Фото: iStock/Larineb

Главная причина для снижения ключевой ставки в России — это необходимость поддержать экономику, рост которой быстро замедляется. Об этом сообщил в беседе с URA.RU директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.





По мнению эксперта, есть явные признаки того, что регулятор признал неизбежность создания благоприятных условий для экономического роста и не намерен создавать ему препятствий.





«В долгосрочной перспективе жесткая денежно-кредитная политика и экономический рост несовместимы, и ЦБ уже исчерпал возможности испытывать на прочность экономику», — пояснил Ордов.