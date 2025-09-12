Экономист Ордов назвал главную причину снижения ключевой ставки
Экономист Ордов: ЦБ готов снижать ключевую ставку вне зависимости от инфляции
Главная причина для снижения ключевой ставки в России — это необходимость поддержать экономику, рост которой быстро замедляется. Об этом сообщил в беседе с URA.RU директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.
По мнению эксперта, есть явные признаки того, что регулятор признал неизбежность создания благоприятных условий для экономического роста и не намерен создавать ему препятствий.
«В долгосрочной перспективе жесткая денежно-кредитная политика и экономический рост несовместимы, и ЦБ уже исчерпал возможности испытывать на прочность экономику», — пояснил Ордов.
Ранее стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 17%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в прошлом месяце ЦБ снизил ключевую ставку до 18%. Однако некоторые аналитики предсказывали снижение ставки до 16–17%.