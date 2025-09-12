Центробанк снизил ключевую ставку до 17%
Банк России по итогам заседания в эту пятницу снизил ключевую ставку до 17%. Об этом говорится в официальном заявлении Центробанка.
Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку в третий раз подряд. В первый раз это произошло в июне, когда с рекордных 21% регулятор понизил ставку до 20%. При этом на максимальном своем уровне она держалась свыше семи месяцев.
Уже в июле ЦБ снизил ключевую ставку до 18%. При этом ряд аналитиков прогнозировали о снижении ставки до 16–17%.
