Аналитик Разуваев: инвесторы бегут в золото на фоне тревожных сигналов из банковского сектора

Аналитик Разуваев объяснил рост цен на золото мировой нестабильностью
Рост стоимости золота связан с усиливающейся политической и экономической напряжённостью в мире. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев в интервью агентству «Татар-информ».
По словам специалиста, многие инвесторы опасаются проблем в американской банковской системе и начинают перекладывать средства из банковских активов в золото, рассматривая его как более надёжное вложение.
«Если посмотреть на статистику, видно, что мировые центробанки активно скупают золото», — отметил Разуваев.Он подчеркнул, что прогнозы по дальнейшему росту цен на драгоценный металл сильно различаются.
«В одном из сценариев я видел прогноз в 5 тыс. долларов за унцию, но деревья до небес не растут», — добавил аналитик.Тем не менее Разуваев уверен: в долгосрочной перспективе золото остаётся самым надёжным инструментом для сбережений — особенно на горизонте 10–20 лет.