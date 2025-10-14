Аналитик Разуваев: инвесторы бегут в золото на фоне тревожных сигналов из банковского сектора

14 октября 2025, 17:08

Аналитик Разуваев объяснил рост цен на золото мировой нестабильностью

Фото: Istock / Noppol Mahawanjam

Рост стоимости золота связан с усиливающейся политической и экономической напряжённостью в мире. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев в интервью агентству «Татар-информ».





По словам специалиста, многие инвесторы опасаются проблем в американской банковской системе и начинают перекладывать средства из банковских активов в золото, рассматривая его как более надёжное вложение.





«Если посмотреть на статистику, видно, что мировые центробанки активно скупают золото», — отметил Разуваев.

«В одном из сценариев я видел прогноз в 5 тыс. долларов за унцию, но деревья до небес не растут», — добавил аналитик.