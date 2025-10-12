Китай не боится торговой войны с США
Пекин заявил о готовности принять решительные контрмеры, если США введут 100‑процентные пошлины на китайские товары. На сайте пресс-службы минкоммерции КНР назвали такие американские шаги, нарушающими международные торговые нормы и разрушающими глобальные цепочки поставок.
В заявлении отмечается, что угрозы высоких тарифов — неразумный способ выстраивать отношения с Китаем. Если Вашингтон продолжит «ложный путь», Пекин «безусловно примет решительные меры» для защиты своих законных прав и интересов.
Минкоммерции также пояснило, что в ответ на экспортные ограничения США в отношении редкоземельных элементов и других товаров Китай уже объявил о собственных мерах экспортного контроля, которые рассматривает как законную и сдержанную политику в целях национальной безопасности.
В ведомстве обвинили США в длительном злоупотреблении экспортным контролем и применении дискриминационных мер против Китая, в том числе санкций в отношении китайских компаний, что, по их мнению, наносит ущерб мировой экономике и подрывает международный порядок.
В документе подчеркивается, что такие действия противоречат принципам справедливости и отражают «двойные стандарты» Вашингтона, который вводит контроль по тысячам позиций, включая оборудование для полупроводников.
Пекин выразил протест против вмешательства США в экономические и торговые отношения, призвал Вашингтон изменить политику и продолжить переговоры на основе взаимного уважения, чтобы сохранить стабильные и здоровые двусторонние торгово‑экономические связи.
Ранее, 10 октября, президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести повышенные пошлины в ответ на ограничения Китая на экспорт редкоземельных элементов, обвинив Пекин в создании монополии на рынке магнитов и других металлов.
