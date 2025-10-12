Китай не боится торговой войны с США

12 октября 2025, 13:19

Китай готов ответить США на их 100-процентные пошлины

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Пекин заявил о готовности принять решительные контрмеры, если США введут 100‑процентные пошлины на китайские товары. На сайте пресс-службы минкоммерции КНР назвали такие американские шаги, нарушающими международные торговые нормы и разрушающими глобальные цепочки поставок.