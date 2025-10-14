Михаил Мишустин анонсировал рост МРОТ более чем на 20%

14 октября 2025, 16:09

Мишустин: МРОТ составит более 27 тыс. рублей в 2026 году

Фото: Istock/:panophotograph

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о повышении минимального размера оплаты труда. Его слова приводит ТАСС.





Мишустин выступил с таким заявлением на стратегической сессии правительства. Глава правительства сообщил, что с января 2024 года МРОТ уже увеличился более чем на 16,5% и превысил 22,4 тысячи рублей. Он подчеркнул, что правительство продолжает повышать минимальную оплату труда темпами, которые опережают инфляцию.



«В следующем году тренд продолжится, МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля», — сообщил политик.

