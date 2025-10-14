Михаил Мишустин анонсировал рост МРОТ более чем на 20%
Мишустин: МРОТ составит более 27 тыс. рублей в 2026 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о повышении минимального размера оплаты труда. Его слова приводит ТАСС.
Мишустин выступил с таким заявлением на стратегической сессии правительства. Глава правительства сообщил, что с января 2024 года МРОТ уже увеличился более чем на 16,5% и превысил 22,4 тысячи рублей. Он подчеркнул, что правительство продолжает повышать минимальную оплату труда темпами, которые опережают инфляцию.
«В следующем году тренд продолжится, МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля», — сообщил политик.Мишустин добавил, что такая динамика поможет повысить уровень жизни примерно 4,5 миллионам работников.
Ранее ФССП выдворила из России около 35 тысяч мигрантов в 2025 году.