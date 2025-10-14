Лекарства в РФ подорожали почти на 14% из-за курса валют и импортных компонентов

14 октября 2025, 15:35

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Стоимость лекарств в России выросла в среднем на 13,6% за первые восемь месяцев 2025 года по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.





В беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что основными факторами подорожания стали высокая доля импортных компонентов в препаратах и рост курса валют.





«Нужно учитывать, что в лекарствах большая доля импортных составляющих, а если есть импортная доля, то есть и санкционный налог. Также стоимость лекарственных препаратов зависит от курса валют, а курс валюты за исключением двух последних дней подрастал: доллар вырос с 79 до 83 рублей, этот фактор тоже добавил процентов», — сказал Холод.