Аналитик Рясков предрёк повышение ставки ЦБ

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Аналитик, управляющий директор банка Николай Рясков спрогнозировал повышение ставки Центробанком до 16%.
«Несмотря на замедление темпов роста инфляции, её уровень продолжает находиться на верхней границе ожидаемого ЦБ диапазона. Уровень инфляционных ожиданий населения тоже остается высоким», — объяснил в беседе с Газета.ру Рясков.Также причинами такой меры может стать, по мнению специалиста, активный рост корпоративного кредитования и ипотеки.
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