Путин: прибыль банковской системы позволит покрыть убытки прошлого года

Российская банковская система в этом году заработает свыше трёх триллионов рублей и тем самым покроет потери прошлого года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.