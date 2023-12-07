Путин: прибыль банковской системы позволит покрыть убытки прошлого года

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Российская банковская система в этом году заработает свыше трёх триллионов рублей и тем самым покроет потери прошлого года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
Ранее в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» Путин, комментируя споры о повышающейся ключевой ставке, сообщил, что, несмотря на это, Центробанк идёт по правильному пути развития.
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