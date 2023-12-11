Экономист Ракша считает, что ставку ЦБ не повысят из-за прямой линии с Путиным

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Аналитики прогнозируют пятое подряд повышение ключевой ставки ЦБ до 16% годовых.
РБК пишет, что из-за ускорения инфляции и медленного снижения темпов кредитования Банк России, возможно, повысит ключевую ставку, по мнению экспертов.
При этом Денис Ракша, экономист и автор тг-канала «Экономика по-русски» утверждает обратное. Он считает, что ключевую ставку ЦБ не будет поднимать по двум причинам.
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При этом Денис Ракша, экономист и автор тг-канала «Экономика по-русски» утверждает обратное. Он считает, что ключевую ставку ЦБ не будет поднимать по двум причинам.
«Заседание совета директоров Банка России придётся на день следующий после Прямой линии с президентом. Объём ставки всех очень расстраивает. Если после прямой линии, Центробанк повысит ставку, то это будет странно. Это вроде бы два не связанных между собой события, но по времени они будут стоять рядом друг с другом. Невольно в голове у людей они свяжутся»,-утверждает экономист.По словам экономиста, это известный в рекламе феномен. К примеру, если реклама похоронного бюро стоит рядом с рекламой путешествий, то первая убивает рекламу путешествий.
«Их просто нельзя ставить рядом. И здесь тоже нельзя ставить рядом события»,-говорит Денис Ракша.Вторая причина заключается в том, что в конце года бюджет вбрасывает в экономику всё, что он не успел вбросить в течение всего года. Эти деньги поступают в оборот не сразу, но поступают и разгоняют инфляцию.
«Повышать ставку до того, как вброшены эти деньги нерационально, нужно подождать, пока средства разойдутся по экономике. И уже тогда реагировать на темпы роста инфляции, которые могут увеличиться»,-уточняет экономист Денис Ракша.По словам экономиста, в прошлом январе инфляция была 11% годовых, а в январе 2024 она уже будет 8% годовых. Считая год к году, выходит снижение инфляции.
«В этом смысле Центробанку не о чем беспокоиться. Ему просто нужно подождать две недели, и у него инфляция автоматически снизится без всякого повышения ставки»,-сказал в заключении экономист Денис Ракша.Читайте также:
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Мария Фирсова