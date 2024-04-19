Аналитик Шнейдерман объяснил причины снижения цены на нефть марки Brent

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Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки финансового брокера Александр Шнейдерман объяснил снижение цен марки Brent до $88-89 за баррель, в том числе, с неожиданно резким ростом коммерческих запасов нефти в США.
«Текущие уровни цены нефти комфортны для России. Это значит, что РФ экспортирует Urals по $73-75 за баррель минимум. На следующей неделе можно ожидать колебаний цены в рамках $84-93 за баррель на фоне весьма волатильного спроса и быстро меняющейся геополитической обстановки», — добавил в беседе с RT Шнейдерман.
Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 96-97 рублей. По его словам, на такую ситуацию оказали влияние нефтяные котировки, которые, в свою очередь, зависят и от геополитических факторов.
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