Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Поставки российской нефти перешли к неизвестным компаниям

Поставки российской нефти перешли к неизвестным компаниям

Bloomberg: продажей российской нефти занимаются возникающие из ниоткуда компании
18 апреля 2024, 19:37
Фото: istockphoto/Gerasimov174

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Усиление санкционного давления на Россию в сфере нефтяной промышленности привело к появлению новых, малоизвестных компаний, которые внезапно стали заниматься поставками сырья, пишет Bloomberg, ссылаясь на трейдеров и руководство индийских нефтеперерабатывающих заводов.
На рынке появляются новые игроки, которые вызывают удивление даже у самых опытных участников рынка, но все же способны осуществлять поставки. Дополнительные проверки показывают, что за этими компаниями стоят те же лица, что и раньше, но под иными наименованиями.

В январе и феврале поставками российской нефти в Индию занимались организации Blackford, Black Pearl и Vertex. Однако, по мнению источников Bloomberg, вероятно, эти компании будут активны лишь в течение нескольких месяцев и, скорее всего, не продержатся даже года.



Благодаря простоте регистрации новых предприятий в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, можно постоянно создавать посредников, которые на данный момент еще не подпадают под санкции, и таким образом, поддерживать объемы торговли. Ведущий аналитик Kpler Виктор Катона пояснил, что маленькие торговые компании легко можно заменить, что делает контроль над ними проблемой для США. Особое внимание уделяется сделкам, осуществляемым по ценам выше 60 долларов за баррель.

Читайте также:

Мирошник: США призывают ВСУ не бить по НПЗ РФ, опасаясь роста цен на нефть

Нефть марки Brent торговалась по $88 за баррель впервые за полгода

Reuters: В банках Китая, ОАЭ и Турции усложнили оплату за российскую нефть
#сша
#санкции
#проверки
#марки
#нефть
#контроль
#компании
#поставки
#всу
#рф
Наукоград Дубна будет обмениваться технологиями с северокорейским Минздравом
18 апреля 2024, 18:43

Фото: пресс-служба ОЗЭ ТВТ «Дубна»

Делегация Минздрава КНДР во главе с министром Чон Му Римом посетила с деловым визитом наукоград Дубна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В Россию северокорейская делегация прибыла для возобновления прерванного много лет назад сотрудничества в научной и практической медицине. Целью было обсудить перспективы сотрудничества с резидентами медицинского кластера ОЭЗ «Дубна» и познакомиться с возможностями подмосковной бизнес-площадки.
«Сегодня наукоград Дубна – уникальная площадка, особенность которой Минздрава синергия науки, бизнеса и образования. Здесь расположен всемирно известный научный центр – Объединённый институт ядерных исследований. Самая крупная в России по числу резидентов ОЭЗ «Дубна» – площадка для коммерциализации научных идей и опытных разработок. А университет «Дубна» готовит специалистов для самых наукоёмких областей экономики», – отметил глава городского округа Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба ОЗЭ ТВТ «Дубна»

Свои проекты в ОЭЗ «Дубна» реализуют свыше 160 резидентов, которые создали более 7 тыс. рабочих мест, а объём частных инвестиций почти достиг 60 млрд рублей, сказал замгендиректора особой экономической зоны по инвестициям Егор Круглов.
«В медицинский кластер входят 36 технологичных компаний, инвестиции которых в проекты превышают 20 млрд рублей. Это почти треть инвестиций всех наших резидентов. Ежегодно компании производят продукцию на 13,5 млрд рублей, в том числе оборудование и медицинские изделия для диагностики и лечения, лекарства и предметы для повышения качества жизни», – заявил Круглов.
В Дубне сосредоточено 22 предприятия, выпускающих более 500 наименований медицинских изделий, оборудования и препаратов. Предприятия ОЭЗ обеспечивают десятую часть общероссийского производства медицинских изделий.

Чон Му Рим назвал визит плодотворным и подчеркнул, что его результатом может стать обмен технологиями и заключение взаимовыгодных контрактов.

Читайте также:

День открытых дверей в роддоме Дубны посетили более ста человек

Легендарный физик Оганесян напутствовал участников Всероссийского конкурса скрипачей в Дубне

Коллективы со всего Подмосковья представили на фестивале-конкурсе в Дубне 24 спектакля
#максим тихомиров
#дубна
#оэз «дубна»
#наукоград
#кндр
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Масленников объяснил невыгоду вложений в юань
Экономист Масленников не рекомендовал вкладываться в юань из-за низких ставок
18 апреля 2024, 17:41

Фото: iStock/Wara1982

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявил, что сейчас не выгодно вкладывать средства в юань из-за низких процентов по вкладам.
«В нашей национальной валюте ставки по вкладам составляют в среднем 14,83%. По юаневым процент примерно втрое меньше. Поэтому с точки зрения доходности вложение в российскую валюту гораздо выгоднее», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Масленников.

А директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров рассказал, как достигнуть финансового благополучия. По его словам, для этого необходимо работать не за деньги, а в удовольствие, постоянно учиться новому, а также формировать накопления и в дальнейшем их инвестировать.

«Деньги начинают работать на нас тогда, когда инвестиционный доход — доход от инвестиций, капитала — больше, чем ежемесячные расходы. При таком сценарии человек освобождается от влияния денег и получает возможность заниматься тем, что ему нравится, не думая о том, где взять деньги на закрытие базовых потребностей», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Тихомиров.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что выгоднее покупать юань при его курсе 12,5 рубля.

Читайте также:

Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать юань

Экономист Зельцер объяснил неосуществимость достижения долларом 100 рублей

Спрогнозирован средний курс доллара на весь год
#деньги
#курс
#накопления
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Rostic's запланировал расширение бизнеса
Rostic's в 2024 году откроет 100 новых ресторанов
18 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/aureliefrance

Председатель совета директоров компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России, Константин Котов раскрыл планы открытия 100 новых ресторанов сети быстрого питания Rostic’s в России в 2024 году, пишет РИА Новости.
Он назвал планы компании амбициозными и отметил, что процесс согласования появления новых точек уже начался. Котов также отметил, что в течение ближайших пяти лет сеть планирует открыть 750 новых ресторанов. Он подчеркнул, что уже около 750 из 1170 ресторанов KFC в 74 регионах России перешли под бренд Rostic’s.

Генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская также рассказала, что в прошлом году Rostic’s открыл первую точку в инновационном модульном формате. Она сообщила, что ресторан успешно функционировал весь зимний сезон, и в мае планируется провести оценку результатов тестового проекта и принять решение о его будущем.

Читайте также:

В Белгороде из-за обстрелов закрыли рестораны «Вкусно – и точка»

Сеть «Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры из-за увеличения НДС

Владелец «Вкусно - и точка» Говор сообщил о желании McDonald’s вернуться в РФ
#рестораны
#цены
#компании
#бренд
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Небывалая ситуация»: Экономист объяснил, почему в РФ упали поставки китайских товаров
Экономист Ракша рассказал, почему экспорт Китая в Россию упал на рекордные 16%
18 апреля 2024, 15:38

Фото: istockphoto/HStocks

Поставки китайских товаров в РФ упали на 16% из-за санкций США. Это стало первым снижением с середины 2022 года, утверждает со ссылкой на данные китайской таможни Bloomberg.
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша объяснил в беседе «Радио 1», что речь идёт не о потребительских товарах, поэтому для покупателей ничего не изменится.

«Насколько я понимаю, речь идет о поставках не потребительских товаров, а инвестиционных: машин и оборудования, которые не попадают на прилавки. Их покупают российские компании и производители, которым они нужны для производства. Пока что это сокращение не относится к потребительским товарам. Для покупателей ничего не меняется пока что», — сказал эксперт.

Также экономист рассказал о причинах такого решения со стороны Китая.

«Китай не боится ничего со стороны США. Я думаю, что у него есть две причины для того, чтобы задерживать или отклонять платежи. Первая причина: они с американцами находятся в состоянии торга. На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен приезжала с визитом в Китай и там пробыла шесть дней — это небывалая ситуация, это очень долгий визит, я не припомню ничего подобного, то есть они там о чём-то договаривались. И в этом смысле такие действия Китая могут быть просто одним из разменных ходов. А вторая причина: у Китая может быть своя собственная мотивация, потому что таким образом он может пытаться склонить Россию к прекращению СВО, хотят, чтобы Россия села за стол переговоров и прекратила боевые действия», — поделился специалист.

По версии собеседника, Америка предложила Китаю что-то, что не касается России, в обмен на то, чтобы те не принимали российские платежи.

В завершении беседы Денис Ракша пояснил, что Россия на понижение экспорта из Китая остро реагировать не будет, потому что это решение банков, и на межгосударственном уровне никаких претензий предъявлять нельзя, заключил эксперт.

Читайте также:

Китай впервые с 2022 года сократил поставки продукции в Россию

Конгресс США обвинил Китай в прямом субсидировании опиоидной эпидемии в стране

FT: Китай поставляет России двигатели для крылатых ракет и БПЛА
#сша
#россия
#экономика
#эксперт
#китай
#бпла
#компании
#министр
#производители
#поставки
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» презентуют обновлённую Единую информсистему в сфере закупок
18 апреля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

XIX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» будет проходить 15-17 мая на территории инновационного центра «Сколково», в рамках мероприятия запланирована презентация обновлённой Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает пресс-служба форума.
«На форуме будут презентованы новые цифровые решения Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Специалисты узнают, какие изменения их ждут и смогут оперативно подготовиться к ним в работе», — говорится в сообщении.
Участникам форума расскажут об основных мерах поддержки российской промышленности.

«Мы представим на выставке эксклюзивный выставочный стенд, на котором участники форума смогут ознакомиться с презентацией ключевых механизмов поддержки промышленности и передовыми разработками наших компаний, востребованных госсектором», — цитируются в сообщении слова первого замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова.
В работе форума примут участие представители 89 российских регионов. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.

Читайте также:

Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»

В Государственном университете «Дубна» прошёл первый «Форум работодателей»

Лауреат конкурса «Учитель года» выступил на форум-концерте
#сколково
#форум
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье выдали первый в этом году IT-грант
18 апреля 2024, 14:01

Фото: iStock/Nitcharee Sukhontapirom

Соглашение о выдаче гранта IT-компании подписано в Московской области, это первый грант такого типа, выданный в этом году в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Грант получила компания, занимающаяся разработкой приложений и IT-консалтингом.

«Любая IT-компания Подмосковья, которая соответствует требованиям, может принять участие в отборе заявок на гранты. Подача заявлений на портале госуслуг Московской области открыта до 20 ноября включительно», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что до конца года власти региона планируют выдать 20 таких грантов. Сумма гранта оставляет от 96 до 240 тысяч рублей на одного работника. Полученные деньги можно потратить на покупку оборудования или на зарплаты новым сотрудникам.

Полная информация об условиях получения IT-грантов и порядке отбора заявок размещена на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

В подмосковном бюджете предусмотрено около 1 млрд. рублей на гранты ИТ-компаниям

Подмосковных фермеров пригласили побороться за гранты на развитие агротуризма

Подмосковные фермеры получили за год гранты на 53 млн рублей
#it
#гранты
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: малый бизнес в Подмосковье составляет четверть ВВП
18 апреля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье работают 700 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, в деятельности которых задействованы 513 тыс. физических лиц. Такими данными поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, малый бизнес в регионе составляет четверть валового регионального продукта.
«Надеюсь, что малый бизнес будет расти. Для нас это четверть валового регионального продукта. Малые предприятия в услугах в торговле, в производстве делают свое дело. У нас 700 тыс. предприятий, 513 тыс. задействовано физических лиц в малом и среднем бизнесе. Это то, что мы постоянно сопровождаем и стараемся поддержать разными программами. Предприниматель, начинающий дело, может получить поддержку государства», – рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор упомянул и об удобстве для инвесторов запуска своих предприятий на территории региональных индустриальных парков. Всего в регионе действуют 69 таких образований. Их загрузка – порядка 90%.

Читайте также:

В Подмосковье создадут четыре индустриальных парка нового типа

Названы три главные страны-инвестора в экономику Подмосковья

Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 280 импортозамещающих проектов
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#экономика
#инвестиции
#мсп
#мсб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье создадут четыре индустриальных парка нового типа
18 апреля 2024, 12:22

Фото: iStock/ipopba

Четыре масштабных индустриальных парка, максимально приспособленных под нужды производителей, создадут в Московской области, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы запускаем четыре новых проекта (индустриальных парков – прим. ред.), все они около 100 гектаров. Это округа Ленинский, Раменский, Дмитровский и Одинцовский. Там же будут находиться колледжи, потому что мы видим, что рабочие профессии сегодня очень востребованы, и это сотрудничество с компаниями очень важно», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что индустриальные парки нового типа будут отличаться не только наличием колледжа, где компании смогут выращивать нужные им кадры, но и тем, что там будут места для проживания рабочих, а также управляющие компании, способные оказывать резидентам содействие в различных областях и взаимодействовать со смежниками.

«Эти парки мы реализуем в текущем и следующем году. Это заметные инвестиции, но они возвращаются новыми предприятиями, налогами, технологиями», — подытожил Андрей Воробьёв.
В настоящее время на территории Московской области работает 69 индустриальных парков, их средняя заполняемость составляет около 90%.

Читайте также:

Названы три главные страны-инвестора в экономику Подмосковья

Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 280 импортозамещающих проектов

В Истре создадут производство упаковки для удобрений за 970 млн рублей
#индустриальный парк
#экономика
#андрей воробьёв
#производство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы три главные страны-инвестора в экономику Подмосковья
18 апреля 2024, 11:55

Фото: iStock/Jenson

Ключевыми иностранными инвесторами в экономику Московской области на сегодняшний день являются Индия, Китай и Беларусь, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«Что касается иностранных инвесторов, есть три страны, которые сегодня присутствуют в Подмосковье: это Китай, Индия и Белоруссия. Китайский проект мы осенью запустим в Есипово — это производство автомобильных деталей. 150 рабочих мест, потому что предприятие технологичное, и примерно 2,5 млрд инвестиции», — сказал глава региона.
Кроме того, китайская компания в этом году запускает в Воскресенске производство гепарина. А с мая начнёт работать подмосковный завод «Мерседес»: там будут выпускаться китайские автомобили.

«Индия в Ступине инвестирует уже в третью очередь производства гибкой плёнки. Там же индийский инвестор наладил производство краски для этой плёнки. Мы благодарны этому предпринимателю из Индии, который очень любит Россию и продолжает инвестировать. У него в планах ещё два завода», — отметил Воробьёв.

Он также сообщил, что в экономику Московской области инвестирует белорусская компания «Амкодор» — крупнейший в СНГ производитель специальной техники.

«У этой компании большой торговый центр в Мытищах и также планируем сделать производство в Раменском», — пояснил губернатор.

Он добавил, что инвесторы в регионе пользуются различными льготами, кроме того, для них действует несколько программ поддержки.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 280 импортозамещающих проектов

В Истре создадут производство упаковки для удобрений за 970 млн рублей

В Москве состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов
#экономика и инвестиции в подмосковье
#андрей воробьёв
#индия
#китай
#белоруссия
#московская область
#инвесторы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф