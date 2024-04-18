Поставки российской нефти перешли к неизвестным компаниям

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Усиление санкционного давления на Россию в сфере нефтяной промышленности привело к появлению новых, малоизвестных компаний, которые внезапно стали заниматься поставками сырья, пишет Bloomberg, ссылаясь на трейдеров и руководство индийских нефтеперерабатывающих заводов.
На рынке появляются новые игроки, которые вызывают удивление даже у самых опытных участников рынка, но все же способны осуществлять поставки. Дополнительные проверки показывают, что за этими компаниями стоят те же лица, что и раньше, но под иными наименованиями.
В январе и феврале поставками российской нефти в Индию занимались организации Blackford, Black Pearl и Vertex. Однако, по мнению источников Bloomberg, вероятно, эти компании будут активны лишь в течение нескольких месяцев и, скорее всего, не продержатся даже года.
Благодаря простоте регистрации новых предприятий в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, можно постоянно создавать посредников, которые на данный момент еще не подпадают под санкции, и таким образом, поддерживать объемы торговли. Ведущий аналитик Kpler Виктор Катона пояснил, что маленькие торговые компании легко можно заменить, что делает контроль над ними проблемой для США. Особое внимание уделяется сделкам, осуществляемым по ценам выше 60 долларов за баррель.
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В январе и феврале поставками российской нефти в Индию занимались организации Blackford, Black Pearl и Vertex. Однако, по мнению источников Bloomberg, вероятно, эти компании будут активны лишь в течение нескольких месяцев и, скорее всего, не продержатся даже года.
Благодаря простоте регистрации новых предприятий в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, можно постоянно создавать посредников, которые на данный момент еще не подпадают под санкции, и таким образом, поддерживать объемы торговли. Ведущий аналитик Kpler Виктор Катона пояснил, что маленькие торговые компании легко можно заменить, что делает контроль над ними проблемой для США. Особое внимание уделяется сделкам, осуществляемым по ценам выше 60 долларов за баррель.
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Артем Кузьмин