JPMorgan подал в суд на ВТБ из-за попытки разморозить $439 млн

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Российский ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками. ВТБ через петербургский суд требует вернуть заблокированные активы. В свою очередь, банк из США напомнил, что более 15 лет назад была принята договоренность, что все споры решаются в суде Нью-Йорка. Об этом информирует «Интерфакс».
Американская финансовая организация JPMorgan Сhase подала в суд против ВТБ с требованием остановить его усилия по взысканию 439,46 миллионов долларов с заблокированного в рамках санкций счета. Иск подали в федеральный суд Манхэттена.
17 апреля в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск ВТБ к восьми структурам JP Morgan Chase и одной российской — «Дж П Морган Банк Интернешнл». В исковом заявлении JPMorgan указал, что таким образом самым ВТБ допустил «вопиющее нарушение» соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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17 апреля в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск ВТБ к восьми структурам JP Morgan Chase и одной российской — «Дж П Морган Банк Интернешнл». В исковом заявлении JPMorgan указал, что таким образом самым ВТБ допустил «вопиющее нарушение» соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак