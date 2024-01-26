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Аналитик Шнейдерман: Стоимость нефти Brent будет на уровне $77-84 за баррель

26 января 2024, 15:42
Фото: istockphoto.com/Gerasimov174

Фото: istockphoto.com/Gerasimov174

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании Александр Шнейдерман предположил, что стоимость нефти марки Brent на следующей неделе будет находится в диапазоне $77-84 за баррель.
Так он прокомментировал информацию о том, что запасы сырой нефти в США снизились на 9,2 млн баррелей на этой неделе, что значительно превышает ожидаемые показатели.

«Эти данные значительно повлияли на котировки нефти на этой неделе, так как произошло значительное расхождение между ожиданиями и фактическими данными. На следующей неделе мы будем с нетерпением ожидать новых данных. <...> Пока мы ожидаем диапазон стоимости Brent на уровне $77—84 за баррель», — пояснил в беседе с RT Шнейдерман.


Ранее финансовый аналитик Николай Рясков заявлял, что доллар может вырасти до 90 рублей из-за продажи валюты. По его словам, нынешний курс доллара оста1ётся таковым благодаря вынужденной продажей валютной выручки экспортёрами, валюты из ФНБ и опасениями рынка.

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#экономика
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#прогноз
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В Подмосковье к началу 2025 года расширят производство очистных сооружений
26 января 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Орехово-Зуевском городском округе будут производить локальные очистные сооружения. К строительству дополнительного цеха для размещения производства приступает компания «Панком-стройсервис» из Ликино-Дулёва, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Объект появится на участке, предоставленном по региональной программе «Земля за 1 рубль». Это позволит расширить импортозамещающее производство важной продукции.
«Объём инвестиций составит 21 млн рублей. Производство планируют запустить в начале 2025 года. Расширение мощностей предприятия позволит дополнительно создать более 20 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
«Панком-стройсервис» работает в России уже более 27 лет. За время работы она изготовила порядка 10 тыс локальных очистных сооружений полного цикла биологической очистки разных модификаций. Действующее производство компании выпускает установки «Экопан». Они обеспечивают до 98% очистки сточных вод.

Локальные очистные сооружения применяются в строительстве жилья и промышленных предприятий.

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#мининвест мо
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#производство
#московская область
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В Электроуглях построят деревообрабатывающее производство по программе «Земля за 1 рубль»
26 января 2024, 14:38

Фото: Istockphoto / dpproductions

В Электроуглях Богородского городского округа появится производство по деревообработке. Участником региональной программы «Земля за 1 рубль» стал индивидуальный предприниматель, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Запустить производство планируется уже в следующем году. Инвестиции превысят 65 млн рублей. На предприятии будут выпускать более 90 тыс кубометров обработанной древесины в год. Изготавливать будут обрезную доску и строительный брус. Главные заказчики пиломатериалов – сети по их продаже, деревообрабатывающие предприятия и предприятия деревянного домостроения», – рассказала Зиновьева.
Древесина – один из самых востребованных стройматериалов, добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. По её словам, для строительства производственного цеха индивидуальный предприниматель запросил участок площадью 3,3 тыс кв м. Благодаря господдержке земля была выделена по ставке 1 рубль в год.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
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#екатерина зиновьева
#производство
#земля за 1 рубль
#московская область
#наталья адигамова
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Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину
Песков: отсутствие транзита газа РФ через Украину нарушит логистические цепочки
26 января 2024, 13:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие транзита российского газа через Украину приведет к изменению логистических цепочек. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, существуют альтернативные маршруты поставок газа в Европу, однако на данный момент они во многом заняты.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». После чего в пресс-службе правительства страны заявили о том, что Украина не намерена договариваться с РФ и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу.

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Подмосковные бизнесмены могут принять участие в конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация»
26 января 2024, 11:55

Фото: istockphoto / Yumi mini

ИТ-бизнес Подмосковья может принять участие в Национальном конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать проект на участие в IV Национальном конкурсе ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация» желающие могут до 29 февраля 204 года.

«Конкурс проводится среди компаний-разработчиков, работающих в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Подать заявку могут микропредприятия, предприятия малого, среднего, крупного бизнеса, инициаторы стартапов, а также представители некоммерческих организаций», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что ​все участники могут подать свои инновационные проекты в ​одну из двенадцати номинаций конкурса.

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#подмосковье
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Bloomberg: США опередили Китай в гонке за статус первой экономики мира
26 января 2024, 11:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Соединённые Штаты Америки обошли Китай и получили статус первой экономики мира, об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, за минувший год показатель ВВП в Соединённых Штатах вырос на 6,3 процента, в то время как в Китае только на 4,6 процента.

«Это поразительный поворот судьбы», — описал происходящее бывший глава китайского подразделения МВФ Эсвар Прасад.

О более успешном росте американской экономики свидетельствует и рынок ценных бумаг. В рамках текущей недели, американские акции побили рекорды, в то время как китайские испытывают проблемы.

Как отметил Прасад, нынешняя ситуация заставляет аналитиков сомневаться в том, что Китаю удастся вырвать ветвь экономического первенства у США.

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#экономика
#сша
#китай
#акции
#ввп
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Подмосковные компании представят свою продукцию на фестивале в Китае
26 января 2024, 10:45

Фото: istockphoto / Urbanscape

Четыре компании из Подмосковья представляют продукцию в Китае. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Российско-китайская торгово-экономическая ярмарка открылась в китайском городе Чунцинь.

«Подмосковье и Китай являются давними надежными партнерами, и такие мероприятия — прекрасная возможность для укрепления дальнейшего сотрудничества между предприятиями двух стран. При поддержке Фонда поддержки ВЭД Московской области участниками регионального стенда стали четыре компании — компания «Смарт» из Долгопрудного, Торговый дом «Сан Гран» из Сергиева Посада, ООО «Торговый Дом Шоколада» из Химок, а также компания «Деловое партнерство» из Подольска», — поделилась зампред Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что компаниями представлены маринованные соления, соки, морсы, шоколад и шоколадные конфеты. Помимо участия в выставке представители компаний смогут посетить крупные промышленные предприятия по производству электромобилей, тяжелой промышленности и технопарков.

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#китай
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#предприятия
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Подмосковье стало одним из лидеров страны по производству семенного картофеля
26 января 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область занимает одну из лидирующих позиций по производству семенного картофеля в Центральном федеральном округе и в целом по стране, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Семена из Подмосковья реализуются не только в нашем регионе. География поставок — от Калининграда до Дальнего Востока. В 2023 году семенного картофеля отечественной селекции было высажено на шесть процентов больше, чем в 2022 году», — отметил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Семенной картофель производят в 14 хозяйствах Московской области, ежегодно они поставляют свыше 60 тонн посадочного материала. Кроме того, три подмосковных хозяйства — ФХ «СеДеК», ЗАО «Озёры» и «Дока-Генные Технологии» — выводят новые сорта. В прошлом году они создали шесть новинок.

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#картофель
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Россия заработала на экспорте свинины 750 млн долларов
Мясная ассоциация: в 2023 году РФ вывезла свинины на 750 млн долларов
26 января 2024, 10:06

Фото: IStock/industryview

В 2023 году Россия экспортировала 41 тысяч тонн говядины. При этом, по прогнозам центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2024 году поставки могут превысить этот показатель на 11% и достичь почти 45 тысяч тонн. Роста экспорта ожидают и в части свинины, рассказал «Радио 1» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
По словам специалиста, в 2023 году Россия экспортировала 250 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов на сумму 750 млн долларов. В будущем планируется увеличить эти показатели за счёт роста производства.
«Наша цель — как можно больше поставлять за рубеж, потому что темпы роста сохранятся высокие. В прошлом году мы, по предварительным оценкам, прибавили процентов пять в производстве свинины. И в этом наступившем году мы ожидаем, что вырастем также процентов на пять», — отметил Юшин.
Накануне стало известно, что Китай разрешил России импортировать свинину и свиные субпродукты впервые с 2008 года. По мнению специалиста, это серьёзный шаг для отрасли.
«В России первые случаи африканской чумы были отмечены в конце 2007 года. И, к сожалению, не были приняты жёсткие шаги по предотвращению распространения опасного заболевания, смертельного для свиней и безопасного для людей. В результате в 2008 году не только Китай, но и многие другие страны ввели запрет на поставки свинины из России. Переговоры относительно открытия китайского рынка шли все 15 лет», — заключил эксперт.
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#россия
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#китай
#мясо
#экспорт
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Серпуховский завод произвёл современные лифты для нового пешеходного моста
25 января 2024, 22:17

Фото: СЛЗ

Серпуховский лифтостроительный завод изготовил три пассажирских лифта для пешеходного моста в Серпухове. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На предприятии трудятся 270 человек. Московская область – главный заказчик завода. Между правительством области и предприятием заключено стратегическое соглашение. Мы действуем в рамках этого соглашения, не забывая при этом и о других, в том числе новых регионах, которые нуждаются в современном лифтовом парке», — заявил управляющий заводом Леонид Черноног.
Пешеходный мост на железнодорожном вокзале Серпухова строится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Сооружение оборудуют тремя лифтами завода грузоподъёмностью 1 тыс кг и вместимостью до 14 человек.

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