Аналитик Скрябин призвал не ожидать снижения цен на бензин

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Аналитик Дмитрий Скрябин заявил, что снижения цен на бензин в ближайший месяц в России не будет.
При этом он отметил постепенную стабилизацию внутреннего топливного рынка после волатильного периода.
В беседе с Газета.ру специалист отметил, что есть ряд факторов роста стоимости бензина, среди которых рост цен на нефть, ослабление государственного регулирования, увеличение налогов и сборов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российское правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России на ограниченный период.
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В беседе с Газета.ру специалист отметил, что есть ряд факторов роста стоимости бензина, среди которых рост цен на нефть, ослабление государственного регулирования, увеличение налогов и сборов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российское правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России на ограниченный период.
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Мелисса Тимофеева