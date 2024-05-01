Эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом

В России вырастут тарифы за коммунальные услуги. Это произойдет на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года. Об этом рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова в беседе с РИА Новости.