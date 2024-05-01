Эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом

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Росстат с середины марта фиксирует рост розничных цен на бензин и дизельное топливо. Изначально он был небольшой — 1-3 копейки к литру за неделю, но уже в апреле темпы начали ускоряться.
По предположению аналитиков группы «Деловой Профиль», опрошенных «Российской газетой», цены на АЗС продолжат расти, но серьезного подорожания не ожидается. Максимум, они догонят среднюю инфляцию.
Аналитики пояснили, что темпы роста цен на бензин и ДТП пока сильно отстают от инфляции, которая по результатам первого квартала составила 2,3%. Летом цены будут расти и, вероятнее всего, догонят инфляцию.
Специалисты отмечают, что рост цен продолжается уже шестую неделю. Причем неравномерно, в отдельных регионах РФ они даже снижаются. Такой разброс говорит о том, что ряд компаний не желает расставаться с запасами нефтепродуктов, придерживая их до момента, когда цена станет более выгодной для продажи.
Ранее россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Аналитики пояснили, что темпы роста цен на бензин и ДТП пока сильно отстают от инфляции, которая по результатам первого квартала составила 2,3%. Летом цены будут расти и, вероятнее всего, догонят инфляцию.
Специалисты отмечают, что рост цен продолжается уже шестую неделю. Причем неравномерно, в отдельных регионах РФ они даже снижаются. Такой разброс говорит о том, что ряд компаний не желает расставаться с запасами нефтепродуктов, придерживая их до момента, когда цена станет более выгодной для продажи.
Ранее россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак