Автоэксперт Кадаков назвал неприятные последствия возвращения на рынок Евро-3

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что возвращение на российский рынок более вредного бензина Евро-3 может повлечь за собой подорожание топлива более высокого класса.
«Бензин не должен стать дороже. Должен стать либо дешевле, либо должен остаться по той цене. Другое дело, будут ли честно предупреждать водителей, что продается бензин Евро-3, который для современного автомобиля вреден. Может подорожать топливо более высокого класса — Евро-5», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кадаков.
При этом, он напомнил о том, что государством сейчас цены на бензин контролируются и повышать их нельзя, однако, что будет дальше, по словам специалиста, можно лишь предполагать.
А руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз спрогнозировал повышение цен на алкогольную продукцию.
«Летом будет дорожать вообще всё по той простой причине, что у нас с 1 мая возрастают ставки акциза на российское вино и игристое. Второй момент — с 1 мая также повышаются ставки акциза на крепкий алкоголь, а с 1 июня будут повышены минимальные розничные цены на крепкие напитки: водку, коньяк и т. д. Но это будут незначительные повышения», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.
Ранее сообщалось, что стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 года.
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