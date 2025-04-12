Аналитик спрогнозировал, когда начнет снижаться инфляция

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Годовая инфляция в России упадет до 6-7% к концу 2025 года против 9,5% за 2024 год. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, на это повлияют высокая ключевая ставка, укрепление рубля и нормализация бюджетных расходов.
«Импортные пошлины президента США Дональда Трампа не затронули торговлю с Россией напрямую. Однако они негативно влияют на российскую экономику через снижение цен на сырье, повышают риски сокращения российского экспорта, риски ослабления рубля и повышения инфляции. Пока мы сохраняем наш прогноз по рублю и инфляции», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ, экономист Елена Ведута заявила, что наличие финансовой подушки для жизни в России необходимо, но создать ее из-за высокой инфляции и большой нестабильности в мире практически невозможно. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметила, что из-за торговых войн президента США Дональда Трампа резко обрушились цены на нефть, что в итоге может отразиться на доходах российского бюджета. Также, по ее словам, держать накопления в долларах — опасно.
«Трамп все это делает потому, что ему надо избавиться от доллара. Доллар был самым конкурентоспособным товаром из всех — рисую и получаю материальные ресурсы в других странах. А сейчас, когда от долларов надо избавляться, он говорит, что будет национализация ФРС и переход на национальную экономику США. То есть он собирается проводить своего рода денежную реформу, которая спишет все долги США по доллару», — считает Ведута.Читайте также:
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