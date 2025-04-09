Экономист оценил шансы криптовалюты заменить доллар

Фото: iStock/bizoo_n
Криптовалюты могут стать денежной системой будущего, так как существующий сегодня принцип уже устарел. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Скалкин. По его словам, нынешняя денежная система мало чем отличается от той, что существовала 900 лет назад и работает по тем же законам.
«Новая концепция — это, когда актив находится в какой-то базе распределенных данных, а мы просто передаем права пользования этим активом — в этом вся сущность технологии распределенного реестра или блокчейна. Для нас, обычных пользователей — это просто иной способ расчета и поддержания функции денег, но в совершенно иной форме», — отметил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев поделился прогнозом о том, как импортные пошлины США отразятся на курсе рубля. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт уточнил, что в апреле-июне доллар подорожает до 93 рублей, евро — до 101 рубля, а юань — до 12,8 рублей.
«Президент США Дональд Трамп может использовать введение текущих высоких импортных пошлин в качестве жесткой переговорной позиции для заключения выгодной для Америки сделки с каждой конкретной страной. Поэтому сейчас трудно сказать, какие пошлины останутся в текущем виде на длительный срок. Тем не менее цена на нефть Brent упала до $65 за баррель — это минимум за три года», — пояснил аналитик.Читайте также:
Набиуллина заявила, что сложности в снижении инфляции возрастают
Стало известно, когда доллар снова будет стоить 100 рублей
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые за 4 года
Данил Пономарев