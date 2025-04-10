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Стало известно, как введение цифрового рубля отразится на зарплатах россиян

Экономист Косов: зарплаты россиян могут вырасти после введения цифрового рубля
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Зарплаты россиян могут вырасти после введения цифрового рубля, так как снизятся издержки бизнеса, например, комиссии банкам. Об этом заявил завкафедрой РЭУ имени Плеханова, экономист Михаил Косов. По его словам, внедрение цифрового рубля так же поможет усилить контроль за выплатами и бороться с «серыми» зарплатами.
«То есть, часть этих преимуществ может отразиться на повышении зарплат, но это долгосрочный и не гарантированный эффект. Таким образом, цифровой рубль сам по себе не увеличит зарплату. Но он может упростить расчеты, сделать переводы дешевле и потенциально открыть новые способы мотивации сотрудников в будущем», — допустил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время экономист Василий Колташов прокомментировал сообщения о том, что Россия и Китай начали расплачиваться за энергоресурсы биткоинами. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что мировая торговля, в том числе российская, сильно изменилась с 2022 года. Случившиеся перемены он назвал не временным сбоем, а глубокой структурной трансформацией.
«Компании не скрывают, что работают через юань, дирхам, где-то вообще через крипту. Это уже не под ковром — это открыто. Это стало частью логистики <…>. Старые схемы не работают. Новые пока в процессе сборки. Но назад дороги нет. Мы наблюдаем настоящую революцию в расчетах», — поделился мнением экономист.
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Путин призвал заранее разъяснять россиянам условия ипотеки
10 апреля 2025, 17:57

Владимир Путин и Виталий Мутко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал заранее объяснять россиянам условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жильё.
В четверг, 10 апреля, Путин провёл встречу с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Они обсудили ипотечные программы, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование и другие вопросы. В частности, речь шла и о льготной ипотеке.

По словам Мутко, сейчас россияне массово откладывают покупку жилья из-за высоких ипотечных процентов. Когда ситуация изменится, люди начнут обращаться в банки за деньгами, однако жилья в предложении может не быть. А этого допустить нельзя, подчеркнул Мутко.
«Цена возрастёт. Нужно и с потребителями тоже работать, заранее всё объяснять», — отметил глава государства.

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В РФ упало производство спирта
«Ъ»: производство спирта снизилось на 12% из-за роста акцизов
10 апреля 2025, 17:54

Фото: iStock/ Artem Ermilov

Производство пищевого спирта в РФ в январе — марте 2025 года упало на 12% относительно такого же периода 2024 года, до 12,94 млн декалитров, сообщила газета «Коммерсантъ».
Отмечалось, что отгрузки данной продукции снизились на 25%, до 8,39 млн декалитров. Главная причина — резкое повышение акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь с начала 2025 года. Это повлекло за собой предновогодние закупки дистрибьюторами. С 1 января акциз на этиловый спирт вырос на 15%, до 740 рублей за литр, а МРЦ на водку возросли на 16,7%, до 349 рублей за 0,5 литра.

Снижение произошло и на рынке крепкого спиртного: производство водки упало на 22,7%, коньяка — на 25%. А вот выпуск вина, напротив, вырос на 11,5 –15,6%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия сейчас проходит самый напряжённый этап на пути к снижению инфляции до целевого уровня.

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Экономист оценил шансы криптовалюты заменить доллар
Экономист Скалкин: криптовалюты могут стать денежной системой будущего
09 апреля 2025, 23:37

Фото: iStock/bizoo_n

Криптовалюты могут стать денежной системой будущего, так как существующий сегодня принцип уже устарел. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Скалкин. По его словам, нынешняя денежная система мало чем отличается от той, что существовала 900 лет назад и работает по тем же законам.
«Новая концепция — это, когда актив находится в какой-то базе распределенных данных, а мы просто передаем права пользования этим активом — в этом вся сущность технологии распределенного реестра или блокчейна. Для нас, обычных пользователей — это просто иной способ расчета и поддержания функции денег, но в совершенно иной форме», — отметил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев поделился прогнозом о том, как импортные пошлины США отразятся на курсе рубля. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт уточнил, что в апреле-июне доллар подорожает до 93 рублей, евро — до 101 рубля, а юань — до 12,8 рублей.
«Президент США Дональд Трамп может использовать введение текущих высоких импортных пошлин в качестве жесткой переговорной позиции для заключения выгодной для Америки сделки с каждой конкретной страной. Поэтому сейчас трудно сказать, какие пошлины останутся в текущем виде на длительный срок. Тем не менее цена на нефть Brent упала до $65 за баррель — это минимум за три года», — пояснил аналитик.
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Набиуллина заявила, что сложности в снижении инфляции возрастают
09 апреля 2025, 14:24

Эльвира Набиуллина (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Россия сейчас проходит самый напряжённый этап на пути к снижению инфляции до целевого уровня — об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщает ТАСС.
Несмотря на возрастающие сложности, регулятор сохраняет уверенность в том, что уже к 2026 году темпы роста цен приблизятся к 4%.

Набиуллина вновь подчеркнула: умеренный уровень инфляции — ключ к снижению процентных ставок по кредитам, созданию условий для долгосрочных инвестиций и устойчивому развитию экономики. Это также помогает защитить доходы населения, сохранить сбережения и бороться с бедностью. Поэтому, по её словам, сейчас крайне важно удерживать высокую ключевую ставку.

Она отметила, что любое снижение ставки должно быть очень осторожным: инфляционные риски всё ещё велики и преждевременное смягчение политики может привести к новому скачку цен.

Вдобавок, Набиуллина указала на ещё один фактор нестабильности — торговые конфликты, начатые президентом США Дональдом Трампом. По её словам, это стало дополнительным внешним вызовом, за которым придётся следить с удвоенным вниманием.

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#инфляция
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Стало известно, когда доллар снова будет стоить 100 рублей
Инвестратег Бахтин: доллар снова будет стоить 100 рублей к концу 2025 года
08 апреля 2025, 19:27

Фото: iStock/Lazy_Bear

Доллар снова будет стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года. Таким прогнозом поделился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его мнению, это может произойти на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки Центробанка РФ.
«Базово мы ждем движения курса доллара к 95 рублям к декабрю. При этом курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики — урегулирование украинского конфликта, нормализация отношений с США поддержат все рублевые активы. И напротив, сохранение геополитической напряженности может расширять риск-премию в рубле [способствовать ослаблению российской валюты]», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем начальник отдела исследований «Альфа-Форекс» Спартак Соболев поделился прогнозами курса доллара, евро и юаня на этот месяц. В беседе с «Известиями» аналитик заявил, что валютные курсы достигнут показателей 82,5-89,5 рубля, 90-97 рублей и 11,2-12,2 рубля соответственно. По его мнению, до таких значений доллар, евро и юань должны добраться до середины апреля.
«Основное давление национальная валюта испытывает из-за резкого снижения нефтяных цен, которое усилит негативный экономический эффект во II квартале текущего года», — рассказал он.
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#сша
#доллар
#евро
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