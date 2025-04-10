Стало известно, как введение цифрового рубля отразится на зарплатах россиян

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Зарплаты россиян могут вырасти после введения цифрового рубля, так как снизятся издержки бизнеса, например, комиссии банкам. Об этом заявил завкафедрой РЭУ имени Плеханова, экономист Михаил Косов. По его словам, внедрение цифрового рубля так же поможет усилить контроль за выплатами и бороться с «серыми» зарплатами.
«То есть, часть этих преимуществ может отразиться на повышении зарплат, но это долгосрочный и не гарантированный эффект. Таким образом, цифровой рубль сам по себе не увеличит зарплату. Но он может упростить расчеты, сделать переводы дешевле и потенциально открыть новые способы мотивации сотрудников в будущем», — допустил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В то же время экономист Василий Колташов прокомментировал сообщения о том, что Россия и Китай начали расплачиваться за энергоресурсы биткоинами. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что мировая торговля, в том числе российская, сильно изменилась с 2022 года. Случившиеся перемены он назвал не временным сбоем, а глубокой структурной трансформацией.
«Компании не скрывают, что работают через юань, дирхам, где-то вообще через крипту. Это уже не под ковром — это открыто. Это стало частью логистики <…>. Старые схемы не работают. Новые пока в процессе сборки. Но назад дороги нет. Мы наблюдаем настоящую революцию в расчетах», — поделился мнением экономист.Читайте также:
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