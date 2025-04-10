Стало известно, как введение цифрового рубля отразится на зарплатах россиян

Криптовалюты могут стать денежной системой будущего, так как существующий сегодня принцип уже устарел. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Скалкин. По его словам, нынешняя денежная система мало чем отличается от той, что существовала 900 лет назад и работает по тем же законам.