Набиуллина заявила, что сложности в снижении инфляции возрастают

Эльвира Набиуллина (фото: РИА Новости / Максим Блинов)
Россия сейчас проходит самый напряжённый этап на пути к снижению инфляции до целевого уровня — об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщает ТАСС.
Несмотря на возрастающие сложности, регулятор сохраняет уверенность в том, что уже к 2026 году темпы роста цен приблизятся к 4%.
Набиуллина вновь подчеркнула: умеренный уровень инфляции — ключ к снижению процентных ставок по кредитам, созданию условий для долгосрочных инвестиций и устойчивому развитию экономики. Это также помогает защитить доходы населения, сохранить сбережения и бороться с бедностью. Поэтому, по её словам, сейчас крайне важно удерживать высокую ключевую ставку.
Она отметила, что любое снижение ставки должно быть очень осторожным: инфляционные риски всё ещё велики и преждевременное смягчение политики может привести к новому скачку цен.
Вдобавок, Набиуллина указала на ещё один фактор нестабильности — торговые конфликты, начатые президентом США Дональдом Трампом. По её словам, это стало дополнительным внешним вызовом, за которым придётся следить с удвоенным вниманием.
Читайте также:
Набиуллина раскрыла, когда инфляция в России придет в норму
Спрогнозирован курс доллара, евро и юаня на следующую неделю
В Кремле раскрыли реакцию мировой экономики на новые пошлины США
Набиуллина вновь подчеркнула: умеренный уровень инфляции — ключ к снижению процентных ставок по кредитам, созданию условий для долгосрочных инвестиций и устойчивому развитию экономики. Это также помогает защитить доходы населения, сохранить сбережения и бороться с бедностью. Поэтому, по её словам, сейчас крайне важно удерживать высокую ключевую ставку.
Она отметила, что любое снижение ставки должно быть очень осторожным: инфляционные риски всё ещё велики и преждевременное смягчение политики может привести к новому скачку цен.
Вдобавок, Набиуллина указала на ещё один фактор нестабильности — торговые конфликты, начатые президентом США Дональдом Трампом. По её словам, это стало дополнительным внешним вызовом, за которым придётся следить с удвоенным вниманием.
Читайте также:
Набиуллина раскрыла, когда инфляция в России придет в норму
Спрогнозирован курс доллара, евро и юаня на следующую неделю
В Кремле раскрыли реакцию мировой экономики на новые пошлины США
Дайана Хусинова