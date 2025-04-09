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Набиуллина заявила, что сложности в снижении инфляции возрастают

Эльвира Набиуллина (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Эльвира Набиуллина (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Россия сейчас проходит самый напряжённый этап на пути к снижению инфляции до целевого уровня — об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщает ТАСС.
Несмотря на возрастающие сложности, регулятор сохраняет уверенность в том, что уже к 2026 году темпы роста цен приблизятся к 4%.

Набиуллина вновь подчеркнула: умеренный уровень инфляции — ключ к снижению процентных ставок по кредитам, созданию условий для долгосрочных инвестиций и устойчивому развитию экономики. Это также помогает защитить доходы населения, сохранить сбережения и бороться с бедностью. Поэтому, по её словам, сейчас крайне важно удерживать высокую ключевую ставку.

Она отметила, что любое снижение ставки должно быть очень осторожным: инфляционные риски всё ещё велики и преждевременное смягчение политики может привести к новому скачку цен.

Вдобавок, Набиуллина указала на ещё один фактор нестабильности — торговые конфликты, начатые президентом США Дональдом Трампом. По её словам, это стало дополнительным внешним вызовом, за которым придётся следить с удвоенным вниманием.

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Стало известно, когда доллар снова будет стоить 100 рублей
Инвестратег Бахтин: доллар снова будет стоить 100 рублей к концу 2025 года
08 апреля 2025, 19:27

Фото: iStock/Lazy_Bear

Доллар снова будет стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года. Таким прогнозом поделился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его мнению, это может произойти на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки Центробанка РФ.
«Базово мы ждем движения курса доллара к 95 рублям к декабрю. При этом курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики — урегулирование украинского конфликта, нормализация отношений с США поддержат все рублевые активы. И напротив, сохранение геополитической напряженности может расширять риск-премию в рубле [способствовать ослаблению российской валюты]», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем начальник отдела исследований «Альфа-Форекс» Спартак Соболев поделился прогнозами курса доллара, евро и юаня на этот месяц. В беседе с «Известиями» аналитик заявил, что валютные курсы достигнут показателей 82,5-89,5 рубля, 90-97 рублей и 11,2-12,2 рубля соответственно. По его мнению, до таких значений доллар, евро и юань должны добраться до середины апреля.
«Основное давление национальная валюта испытывает из-за резкого снижения нефтяных цен, которое усилит негативный экономический эффект во II квартале текущего года», — рассказал он.
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На фестивале «Зарайская нива» дали старт весенним полевым работам в Подмосковье
07 апреля 2025, 12:32

Фото: администрация м. о. Зарайск

В Зарайске прошёл традиционный фестиваль-выставка «Зарайская нива». Он объединил местных сельхозпроизводителей и открыл весеннюю посевную кампанию, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Каждый год «Зарайская нива» собирает на одной площадке тех, кто трудится на земле, растит хлеб, вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса.
«Скоро для аграриев начнётся горячая пора. Наша задача – выполнить все запланированные работы в срок, и пусть погода не подведёт! Желаю всем благодатной почвы и высоких урожаев», – отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко, давая старт весенне-полевым работам.
Фото: администрация м. о. Зарайск

На фестивале наградили лучших представителей агропромышленного комплекса округа.

Участники увидели агротехнику, которая будет работать на полях, попробовали фермерскую продукцию. Изюминкой «Зарайской нивы» стала выставка ретро-техники «Мы из СССР», которую организовала инициативная группа жителей.

Гостям фестиваля предложили насыщенную программу с анимационными площадками, творческими номерами местных коллективов, мастер-классами и фотозонами.

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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые за 4 года
07 апреля 2025, 02:56

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Стоимость одного барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 впервые с 26 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость фьючерса на момент 02:50 по московскому времени составляла $63,46 за баррель. В процентном соотношении падение цены оказалось на уровне -3.32%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала период, в который инфляция в России придет в норму. По ее словам, этого стоит ожидать к концу этого года. Напомним, что на данный момент ставка находится на уровне 21% годовых.

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#нефть
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ЦБ обновит дизайн банкноты номиналом в 500 рублей
04 апреля 2025, 20:34

Фото: istockphoto/hank5

Центробанк обновит дизайн банкноты в 500 рублей, заявил в беседе с агентством «Интерфакс» зампред финансового регулятора Сергей Белов. Он уточнил, что сроки выхода обновленных купюр достоинством 10, 50 и 500 рублей сместились.
«Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года», — прокомментировал собеседник.

Белов добавил, что эскизы уже разработаны, осталось только принять решение, которое за советом директоров ЦБ. Купюру планируют представить до конца года, чеканка пяти- и десятирублевых монет останется, резюмировал зампред.

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Спрогнозирован курс доллара, евро и юаня на следующую неделю
Аналитик Шепелев: на следующей неделе доллар будет стоить 86 рублей
04 апреля 2025, 16:53

Фото: istockphoto/Oakozhan

На следующей неделе доллар будет стоить 84-86 рублей, евро — 90-92 рубля, а юань 11,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, окончание налогового периода и неопределенность на мировой арене не сильно отразились на российской валюте.
«Судя по последним данным, высокая ключевая ставка по-настоящему заработала, эффект от жесткой денежно-кредитной политики охлаждает кредитную и потребительскую активность населения — рубли больше сберегают и меньше тратят», — указал одну из причин Шепелев в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман оценил потенциал для роста стоимости золота в связи с началом мировых торговых войн. В разговоре с RT аналитик отметил, что этот актив защищен от инфляции в мире, рецессий и геополитической напряженности, так как с 2018 года золото вступило в долгосрочный растущий цикл, которые обычно длятся 8-10 лет.
«Стоимость золота, по нашим оценкам, стремится к отметке $3800—4000 за унцию в данном долгосрочном цикле», — поделился эксперт.
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