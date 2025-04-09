Набиуллина заявила, что сложности в снижении инфляции возрастают

Доллар снова будет стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года. Таким прогнозом поделился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его мнению, это может произойти на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки Центробанка РФ.