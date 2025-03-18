Аналитик спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа

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Рубль может укрепиться после встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Так считает финансовый аналитик Михаил Беляев.
«На сегодняшний день ожидать стабильного курса рубля по отношению к иностранной валюте трудно, и на это есть несколько причин. В первую очередь, ожидаемые темпы экономического роста 2% — это депрессия. Во-вторых, в стране на высоком уровне остается инфляция», — рассказал Беляев в беседе с «Татар-информом».
По его словам, курс рубля в течение 2025 года будет снижаться. При этом специалист не исключил отдельных этапов усиления национальной валюты. На это может повлиять встреча Путина и Трампа, уточнил Беляев.
Так, он спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей, уточнив, что такие данные могут быть ошибочными.
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Элина Позднякова