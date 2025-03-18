Что будет с курсом рубля: мнения экспертов

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров спрогнозировал курс доллара на уровне 78—86 рублей в ближайшие две недели.
«Инвесторы проявляют интерес к российскому госдолгу, поскольку возможное ослабление санкций делает такие вложения привлекательными. Кроме того, стабильные цены на энергоресурсы и активная конвертация экспортной выручки также поддерживают рубль», — пояснил Сидоров в беседе с RT.
По его словам, российская валюта получает дополнительную поддержку и увеличивается относительно доллара, евро и юаня.
Так, Сидоров считает, что в ближайшие две недели доллар будет стоить 78—86 рублей, а евро — 87—94 рубля.
Тем временем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что доллар может подешеветь до 70 рублей в случае успешных переговоров России и США.
«В случае успешных переговоров по урегулированию конфликта можно предположить активный приток иностранного капитала на российский рынок, особенно учитывая высокие ставки в рублях выше 20%. В случае ослабления антироссийских санкций первым может прийти иностранный спекулятивный капитал, а затем и прямые иностранные инвестиции», — пояснил специалист.
Однако, по его словам, если геополитическая ситуация не изменится, то рубль уже со второго квартала начнет ослабевать, и средний курс доллара составит 93 рубля, а в четвертом — уже 98 рублей.
Напомним, во вторник, 18 марта, курс доллара снижался до 81,2 рубля.
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Элина Позднякова