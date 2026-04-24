Аналитик спрогнозировал снижение ставок по вкладам и ипотеке после решения ЦБ
Аналитик «Финама» Игорь Додонов рассказал «Татар-информу», что в случае снижения ключевой ставки на заседании Совета директоров Банка России 24 апреля депозитные и ипотечные ставки продолжат движение вниз.
На предстоящем заседании Центрального банка ожидается снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых. В связи с этим депозитные ставки, скорее всего, продолжат снижаться и за несколько недель могут уменьшиться еще на 0,5 процентного пункта, сказал Додонов.
Он также отметил, что после предыдущего заседания Банка России от 20 марта средние ставки по вкладам на срок до года уже снизились на 0,3–0,5 процентного пункта. Аналитик добавил, что ипотечные ставки также могут пойти вниз. Средние рыночные ипотечные ставки, вероятно, уменьшатся на 0,5 процентного пункта в течение нескольких недель, пояснил он.
При этом ставки по необеспеченным потребительским кредитам и кредитным картам остаются относительно стабильными. Это связано с высокими кредитными рисками из-за ухудшения экономической ситуации, высокой закредитованности граждан и жесткого регулирования розничного кредитования. Однако, по мнению Додонова, и эти ставки постепенно начнут снижаться.
